A KSH gyorsjelentése szerint augusztusban az ipari termelés volumene 6,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól, ha figyelembe vesszük a munkanapokat is. Csak a jármű- és az akkumulátorgyártás tartotta magát. A hazai ipari cégek belföldi értékesítése 17,6, a feldolgozóiparé 9 százalékkal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest, míg az export elmaradása 8,1 százalékos volt. A KSH tájékoztatója szerint a feldolgozóipar termelése 4,7, a bányászaté 33, az energiaiparé 16,5 százalékkal csökkent. Míg a járműgyártás és a többi hasonló ágazat bő négy százalékos pluszban zárt és az akkumulátorgyártás is 3 százalékkal megugrott, visszaesés volt a többi ágazatban, az élelmiszeripar, az elektronikai ipar, a kőolaj-feldolgozás is tizedével esett vissza, ennél nagyobb (16,2 százalékos) volt a visszaesés a gumigyártásban. A legnagyobb mértékben, 16,5 százalékkal a gyógyszergyártás maradt el az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt.