A helyreállítási tervből energetikai, energiahatékonysági beruházásokra lesz igényelhető kedvezményes hitel. A GINOP Pluszból kapacitás bővítésére, munkahely teremtésre lehet forrást igényelni, míg a mikrovállalkozásoknak is lesz lehetőségük eszközbeszerzésre, infrastruktúra-fejlesztésre, immateriális javakra lehet pályázni, de ezek feltétele munkahelyek teremtése is. Lesznek pályázatok dolgozók képzésére, elektromos járművek vásárlására. A vidékfejlesztési forrásokra azok pályázhatnak főként, akiknek van jelentős mezőgazdaságból származó árbevétele is.

Kása-Polonkai Éva, Széchenyi Kártya ügyintéző ismertette a 2024. június végéig meghosszabbított Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteltermékeit, melyek változatlan termékkörökkel és kedvező kondíciókkal, feltételekkel igényelhetőek. Létezik külön Turisztikai Kártya Max+ konstrukció is 1-300 milliós összeggel. A vállalkozások rendelkezésére állnak folyószámla- és likviditási hitelek, valamint beruházási hitelek energiahatékonyság javítására.