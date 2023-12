Nagy alapterületű, jó fekvésű egri pincerendszer, kisebb présház, szépen karban tartott szőlőültetvény, több hasonló hirdetés is sorakozik az ingatlan.com internetes oldalán. Kérdés persze, vonzó-e a borászatba fektetni vagy inkább a pihenés vágya hajtja a vásárlókat az Egri borvidéken.

Hiába tartják a borvidékeket a magyar táj ékszereinek, az ingatlanpiacon nem mutatnak ennek megfelelő vonzerőt – tűnik ki az OTP Ingatlanpont régióvezetőinek tapasztalataiból. A borászkodás lehetősége kevéssé csábítja a vevőket, aki mégis itt érdeklődik, az leginkább nyugalmas lakó- vagy üdülőhelyet keres. A leendő vevőknek pedig fontosabb a helyi szőlőfajtáknál, hogy milyenek az egyéb munkalehetőségek, illetve milyen otthonteremtési támogatásokra számíthatnak.

A bor ugyan vonzza az embereket, de magában nem teremt stabil turizmust. Farsang Sándor, az OTP Ingatlanpont északkelet-magyarországi régióvezetőjének tapasztalata szerint a híres Tokaji borvidéken is leginkább az egy-két napos rendezvényeknek nő a forgalma. A Pécsi, Szekszárdi borvidékeken – ahogy Markó Ildikó, az OTP Ingatlanpont dél-dunántúli régióvezetője látja –, bár folyamatosan fejlesztenek a már neves borászok, mégis csak egy-egy városi-városkörnyéki rendezvénynél tapasztalható a turisták nagyobb érdeklődése. A Hajós-Bajai, Csongrádi és Kunsági borvidékeken Piros Szilvia, az OTP Ingatlanpont dél-alföldi régióvezetője viszont lát olyan településeket is, amelyeken egy-egy rendezvénytől függetlenül is jelentős az idegenforgalom. Példaként hozza ezekre Csongrádot, Baját, Soltvadkertet, ahol a természeti adottságok – mint például a víz közelsége – adják a turizmus stabil alapját, és ahhoz tud jól kapcsolódni a borászat.

A térségben kiemelkedő turisztikai célpont még Hajós is, melynek különlegességét a bor és a történelmi múlt együtt adja. Itt időnként megjelennek az egykor itt élt svábok leszármazottai vásárlóként is. Leszámítva Hajós speciális esetét, a szakemberek egyáltalán nem tapasztalják, hogy külföldiek érdeklődnének a borvidéki ingatlanok iránt. A megélhetés a belföldi vásárlók szempontjából is kulcskérdés. A turizmus ehhez általában nem kínál stabil alapot, s a mezőgazdaság is jellemzően idényjelleggel ad munkát.

Az ingatlanvásárlások célját tekintve is meglehetősen hasonló képet mutatnak az egyes borvidékeink. A vevőket nem érdekli a szőlőművelés vagy a borászkodás, inkább lakhatásra keresik a művelésből kivont ingatlanokat, a keresletet a támogatások, például a falusi CSOK alakítják. Farsang Sándor tapasztalata szerint északon is az általános ingatlanpiaci trendet követi a borvidéki piac. Tokaj környékén is főleg családi házakat keresnek, elsősorban Mádon és Tarcalon. Most jellemzően a tehetősebbek vásárolnak ingatlanokat, ők is leginkább készpénzért, szánják azt akár lakóhelynek, üdülőnek, vagy akár egyszerű befektetésnek. Máshol a nyugalom, illetve a panoráma a kulcsszó a vevőknél.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)