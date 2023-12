A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Facebook Marketplace menüjében megjelenő tűzifahirdetéseket is figyelemmel kíséri. Az ellenőrök novemberben szúrópróbaszerűen végzett telefonos próbavásárlások során 70 hirdetésből 56 esetben, azaz a hirdetések 80 százalékában, olyan súlyos jogsértéseket észleltek, amelyek alapján a telefonszámok úgynevezett feketelistán való közzététele mellett döntöttek, számolt be róla a Nébih.

A hivatal kétfajta listát is vezet a jogsértésekről, a dátum szerint közzétett, a faanyag kereskedelmi lánc ellenőrzésekről (EUTR) szóló lajstromban az ősz folyamán nem tűnt föl Heves vármegyei szereplő. Ugyanakkor a jogsértő hirdetések adatait, és az azokban szereplő telefonszámokat egy frissülő táblázatban közzé is tették. A listán Egerből 26 telefonszám szerepel, Hatvanból öt, Füzesabonyból és Hevesről négy-négy, Gyöngyösről három gyanús telefonszámot tettek közzé, de van elérhetőség Andornaktálya, Bükkszék, Felsőtárkány, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Lőrinci, Nagytálya, Poroszló településekről is. Itt némely hirdetésnél hamis, vagy visszavont EUTR számot is közzétett a hivatal.

A Nébih szerint a tűzifahirdetések megbízhatatlanságát az is jelzi, hogy a hirdetők több mint fele meg sem adja a telefonszámát, kizárólag privát üzenetben lép kapcsolatba a vásárlókkal. A Nébih azt javasolja, hogy a listára felkerült telefonszámokon senki se rendeljen tűzifát, ugyanis rendkívül nagy az átverés kockázata, azaz, hogy a vásárló nem azt a fát, vagy nem akkora mennyiséget kap, amennyit kellene.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap)