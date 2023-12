Iparterületet alakított ki az önkormányzat Kompolton. A csarnokot és a hozzá kapcsolódó területet kedden kora délután adták át ünnepélyesen. Balázs Zoltán polgármester a 800 millió forintos európai uniós fejlesztésről elmondta, az önkormányzat már korábban határozott az ilyen célú terület létrehozásáról, előrelátóak voltak, hiszen ma nehezebb volna. Kifejtette, számos színvonalas intézményt tartanak fönn, de adóerő-képességűk eddig alacsony volt, évi 13-14 millió forint folyt be a költségvetésbe. Abban reménykednek, hogy betelepülő vállalkozások segítségével nő a helyi adóbevételük, s a bérleti díjból is lesz bevételük, amelyet intézményekre fordíthatnak. Elmondta, akár 15-30 főt foglalkoztató vállalkozás megtelepülésére is alkalmas a csarnok, amelyre egyébként már van érdeklődő.

Az eseményen Molnár Tibor tervező ismertette a csarnok paramétereit. A munkatér ezer négyzetméteres, amelyhez két szinten kétszáz négyzetméternyi iroda és szociális blokk tartozik. Az ipari csarnok mellett parkolót, rakodóterületet is építettek, illetve napelemeket is elhelyeztek a tetőn, meg bent híddaru áll a jövendő bérlő rendelkezésére.