A Heves Vármegyei Befektetési Tükörben jelent meg egy interjú a vármegye egyik legismertebb agrár szaktanácsadó irodájának vezetőjével. Az Alfa Agrár Szaktanácsadó Iroda Kft. ügyvezetője, Vágner Ákos nem csak tanácsokat ad, pályázatokat ír, de maga is gazdálkodik, így minden oldalról jól ismeri az ágazatot a cikk szerint.

– Hogy látja, milyen kilátásai vannak a mezőgazdaságnak, és ezen belül is a vármegyei gazdálkodóknak a következő időszakban?

– A jelenlegi, folyamatosan változó körülményekre alkalmazkodással kell reagálniuk a mezőgazdasági vállalkozásoknak. A termőföld egy olyan fontos természeti erőforrás, amelynek a működtetése elemi érdeke az egész nemzetgazdaságnak. Úgy látom, a mezőgazdasági vállalkozások többsége meg fogja találni a megfelelő irányt, tudnak alkalmazkodni.

– Az elmúlt három évben komoly fejlesztések történtek az ágazatban országosan. Igaz ez Heves vármegyére is?

– Cégünk egyik fontos tevékenysége a beruházási pályázatok kezelése. A 2020-2023 közötti időszakban jelentős támogatott beruházási lehetőségek nyíltak meg az agrárvállalkozások számára, ebben az időszakban 17-18 milliárd forint értékű beruházási támogatást tudtunk Egerbe és térségébe hozni, borászati üzemeknek, kertészeti vállalkozásoknak, építési és technológiai fejlesztéseket, erő- és munkagépek beszerzését tudtunk katalizálni. Készítettünk állattenyésztéshez és szántóföldi növénytermesztéshez kapcsolódó építési, eszközbeszerzési beruházásokat. A nem túl kedvező piaci helyzet, az infláció és az orosz-ukrán háború okozta gazdasági hatások ellenére az ügyfeleink sikeresen be tudják fejezni a beruházásaikat. Akik ebben az időszakban jól fejlesztettek, és ezzel a hatékonyságuk növelésére törekedtek a kedvezőtlenebb időszakban is sikeres gazdálkodást tudnak folytatni.

– Bármiről beszélünk, az első mondataiban már ott szerepel Eger. Ennyire fontos önnek a munkájában is a város?

– Eger számomra minden. Itt születtem, itt élek azóta is. 21 évig Eger belvárosában laktunk a szüleimmel, majd Felnémetre költöztünk. Miután családot alapítottam, 8 évig mi is a belvárosban éltünk, majd a gyermekeim születését követően ismét Felnémet városrészbe költöztünk, ahol ma is lakunk. Még amikor Budapesten dolgoztam a Magyar Agrárkamara koordinátoraként, akkor is inkább ingáztam vagy lehetőség szerint itthonról dolgoztam. Szeretem a város hangulatát, az itt élő embereket, a tereket, az utcákat, a város környéki dombokat, szóval mindent, amit Eger csak adhat. Már gimnazistaként is így voltam ezzel, ezért is tanultam az iskola mellett idegenvezetőként. Így még jobban megismertem a város történelmi emlékeit, épületeit, múltját. Olyan kiváló emberektől tanultam, mint Bohus Gabriella, Tietze Nándor Pál, Czakó István. A mindennapjaim részévé váltak ennek a történelmi városnak az utcái, építészeti csodái, parkjai, hangulata, az Eged és a Bükk vonulatai, a térség természeti és környezeti csodái. Ezeket az értékeket akkor ismertem fel igazán, amikor a tanulmányaim miatt néhány

évre elkerültem a városból és csak hétvégenként lehettem itthon.

– Belvárosi gyerekként hogy jött a mezőgazdaság, az agrárium?

– Édesapám okleveles erdőmérnök, az Egererdő Zrt-nél és jogelődjeinél, az Egri, majd a Felsőtárkányi erdészeténél volt erdészetvezető. Gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem vele, ami kialakította bennem a természet szeretetét, tiszteletét, ugyanakkor láttam a természeti értékekkel való okszerű gazdálkodás lehetőségeit, illetve egy gazdálkodó egység irányításának felelősségét is. Mindezek hatására választottam szakmámnak az agráriumot. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem intézményrendszerén belül négy agrárvégzettséget is szereztem: az agrármérnöki, az okleveles gazdasági agrármérnöki és a precíziós mezőgazdasági szakmérnöki diplomák mellett a felsőfokú vadászvizsgát is letettem. Ez utóbbiban is inkább a természet szeretete és a vadgazdálkodás megismerése motivált, mintsem a zsákmány elejtése.

– Egerben az agrárium főként a szőlő- és bor ágazatot jelenti. Szaktanácsadóként miben tud nekik segíteni?

– A magán szaktanácsadási rendszernek két fő iránya van: a klasszikus szaktanácsadás és az úgynevezett adminisztratív jellegű tanácsadás. Az elsőre példa lehet valamilyen termesztéstechnológia bevezetésével kapcsolatos tanácsadás. A második pedig elsősorban az agrártámogatásoknak a menedzseléséhez, az agrártámogatásokhoz kapcsolódik. Vagyis azt jelenti, hogy megpróbáljuk az ügyfelek számára rendelkezésre álló támogatásokat maximális mértékben elérni, és ehhez igazítjuk a működési struktúráját, a termelés szerkezetét és gazdálkodási módokat. Mi ebben az utóbbiban vagyunk fontosabb szereplők itt Egerben és térségében, és valóban, főleg a szőlő-borágazatban tevékenykedő gazdálkodóknak segítünk.

– A kamarai tapasztalata, és a saját agrárvállalkozásában végzett napi munka mennyiben segíti átlátni a problémákat?

– Az agrárkamarai munkám során megtanultam szervezetet irányítani, rendszerben gondolkodni. A saját vállalkozásomban pedig a saját bőrömön érzem a problémákat, amelyeket szinte naponta kell megoldani. Ezek kifejlesztettek bennem egy magas fokú problémamegoldó képességet, illetve a különböző vélemények és érdekek koordinálásának képességét is. Ez hasznos számomra és az ügyfeleink számára is.

– Ezek a tapasztalatok más szervezetre is adaptálhatóak?

– Azt gondolom, igen, bár más területen élesben" még nem csináltam, de szívesen megosztom a gondolataimat, meglátásaimat, ha kérdezik. Szeretek segíteni, főként, ha Egerről van szó. Mint mondtam, számomra ez a város a legfontosabb, ettől a várostól kaptam minden jót otthont, családot, munkát, barátokat - az életben, ha tudok, szívesen adok vissza belőle. Itt akarok élni továbbra is, és bízom benne, hogy az unokáim is ide születnek majd.