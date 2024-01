Kifejtette, évtizedek óta kérdés, hogy növekedésre, vagy egyensúlyra van szükség, a magyar kormány a belső fogyasztás és a beruházások növelésére szavazott. Úgy gondolja, rekordot döntenek a hazai beruházások, csak éppen külföldi cégek részéről, nem a magyar cégek fejlesztenek, pedig erre volna szükség. Nagy a felelősségük az elmúlt évek alapján a menedzsmenteknek, számítani kell a válságokra. A kamarai elnök reményét fejezte ki, hogy a kínai beruházásokkal jó lóra tettek.

Dr. Parragh László elmondta, a hazai fogyasztás csökkent, a foglalkoztatási ráta magas, közel 75 százalékos. Jónak nevezte a kormány és a kamara együttműködését, kiemelte a Széchenyi Kártya sikerét, a kihelyezett hitelek nagyságáról elmondta, idén 1600 milliárd forinthoz juthatnak így a vállalkozások. Tavaly 50-60 ezer új ügyfél fordult hozzájuk.

C. Krishna Kumar, az Apollo Tyres gyárvezetője pohárköszöntőjében fölelevenítette, 2014-ben kezdtek az üzem építésébe, amely hét éve kezdte meg termelését. Sok nehézséggel találkoztak a Covid óta, hiszen geopolitikai konfliktusok és energiaválság is tarkították az elmúlt éveket és a jelent is. Kihívás üzletet vinni. Ők nem csak a közelmúlt számait veszik alapul döntéseikben, hanem a fenntarthatóságot is figyelembe veszik, gondolnak kollégáikra, családjukra, emelte ki. Megköszönte a lehetőséget, hogy helyet adhattak a rendezvénynek és minden gazdasági szereplőnek sikeres évet kívánt.

Díjazottak:

Heves Vármegye Gazdaságáért Díj:

Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Vilati Gyártó Zrt.

Heves Vármegye Innovatőre Díj:

Adam-House Innovatív Kft.

Hűtőépítő Kft.

Kamarai Munkáért Díj:

Tóth Gergely informatikus a Manooka Design Kft. ügyvezetője

Varga Tamás, a Logicon Solutions Kft. ügyvezető tulajdonosa

Nyeste Ágnes, a Nesilla Kreatív Kft. ügyvezetője

Fekete Gábor újságíró

Varga Lajos, a "HABBETON" Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatója

Heves Vármegyei Szakképzési Díj:

Szabó Ferenc, a Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum nyugalmazott szakmai igazgatóhelyettese

Melykó Róbert a HVSZC Damjanich János Technikum szakmai igazgatóhelyettese

Kis Csaba, a HVSZC Sárvári Kálmán Technikum gyakorlati oktatásvezetője

Macsinka János szakácsmester, a Macok Bisztró Kft., séfje

Révész Tamás, a Papa Thomas Kft., ügyvezetője

Kővári Mihály és Kővári Tamás KM+ KT Mesterek 60 Kft. ügyvezetői

Heves Vármegye Zöldgazdaságáért díj:

Eco Dynamic Kft.

Mátra-Diagnosztika Anyagvizsgáló Kft.

Kaplonyi Benjámin egyéni vállalkozó, a Cirkele Bolt- Piac -Kávézó üzlet tulajdonosa

Xella Magyarország Kft.

Sasvári Szilárd, a Heves Megyei Vízmű Zrt. vezérigazgatója

Gyöngyös Város Gazdaságáért Védjegy mikrovállalkozás:

Bakos Erika kozmetikus egyéni vállalkozó,

KKV kategóriában Király Sándor, a KING Vendéglátó Kft. ügyvezetője

A Heves Megyei Hírlap TOP 50 gazdasági díja:

Sanatmetal Kft.

Korrekt Partner védjegy:

Papa Thomas Kft.

Nesilla Kreatív Kft.

Stefán-Tengely Anikó Lilla