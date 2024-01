Január 17-én nyitotta meg az idei gazdasági évet a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Idén is sok cégvezető vett részt a gyöngyöshalászi Apollo gyárban tartott eseményen. Az érdeklődők látogatást is tehettek a gumiabroncs gyárban, és természetesen a gazdasági élet szereplői beszélgetéseket is folytattak egymással az elmúlt évről és az idei kilátásokról.