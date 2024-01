Új üzleteket építenek a Mátyás király úti OMV benzinkút mellett, az egri vasútállomástól nem messze. A Kormányhivatal dokumentumtárában található közlemény szerint az Eger, Farkasvölgy u. 8269 hrsz-ú ingatlanra új üzletcsarnokot terveznek, amely egy Pepco és egy Rossmann üzletet foglalna magába, a hirdetményt a közforgalom elől el nem zárt magánút, parkoló és járda útépítésének engedélyezési eljárása miatt tette közzé a hatóság. Az e-építés portálon megtalálható információk szerint tavaly nyáron adta be az építtető az építési kérelmet. A föllelhető rajzok, tervek szerint az ötezer négyzetméteres ingatlanon 1120 négyzetmétert építenének be, a két üzlet árusítótere 875 négyzetméter lesz. Az üzletekhez 71 parkolót is kialakítanának.

Az építtető az Insa Property Group Kft., amely egy, a szállodaiparban és az ingatlanok világában ismert hajdúszoboszlói üzletember, dr. Ináncsy Ernő és az építőiparban tevékenykedő Sándor Márió cégeinek közös tulajdonában álló, frissen alapított vállalkozás.