Január 8-án megkezdődtek a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny írásbeli elődöntői. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) szervezésében Egerben, Gyöngyösön és Hatvanban zajlanak az írásbeli és interaktív online elődöntők egészen január 23-ig.

File Sándor, a HKIK főtitkára elmondta, idén a megyében 12 iskolából 251 jelentkező volt a versenyekre, 28 szakképesítésben. Egyik legfontosabb partnerük a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum, amelynek minden iskolája részt vesz a versenyen és aktívak az egyházi fenntartású intézmények is. Örül neki, hogy minden iskola komolyan veszi a vetélkedőt és annak is, hogy több mint száz gyakorlati képzőhelyről vannak induló diákok. A szakmák reprezentálják a megye gazdasági életnek karakterisztikáját. Vannak résztvevők a feldolgozóiparból, gépészetből. Perspektivikus a logisztikai irányvonal, megjelennek a női szakmák, a szépészeti képzések és hagyományosan erős a kereskedelem és vendéglátás mezőnye. Bízik abban, hogy a diákok olyan sikeresen szerepelnek, mint az elmúlt két évben, különösen tavaly, amikor hat országos első hely született Heves vármegyében tanuló diákoknak köszönhetően. Annak is örülnének, ha ezekben a szakmákban növelni tudnák a beiskolázást a versenynek köszönhetően, hiszen idén is megmutatják a pályaválasztás előtt álló általános iskolásoknak a versenyt a Szakma Sztár döntőn.

Elkezdődtek az írásbeli fordulói a szakmai versenyeknek

Forrás: HKIK

- A kor szelleméhez illeszkedve idén már több szakmában digitális felületen, online zajlik az írásbeli. A lényeg az ezt követő szakmai gyakorlati forduló, akár előválogatóval, bízom abban, minél többen bejutnak ide. Tavaly kevesen döntőztek Heves vármegyéből, de meg is nyerték a versenyüket, a minőség fontos – fogalmazott File Sándor.