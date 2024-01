Tavaly év végén a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 225 ezer álláskeresőt regisztrált, számuk 5,4 ezerrel csökkent egy év alatt. A munkanélküli nők száma hét és fél ezerrel haladta meg a férfiakét, körükben egyébként nagyobb mértékben csökkent az állástalanok száma. Továbbra is az általános iskolát végzettek voltak kitéve leginkább annak, hogy nem találnak munkát. A regisztrált álláskeresők között a szakképzetlenek aránya 29,9 százalékos volt, a megyék között a legmagasabb, 35,2 százalék Heves vármegyében.

Megyénkben hosszú idő után tízezer alá csökkent a regisztrált állástalanok száma, 9912 volt a decemberi zárónapon. Ez egy hónap alatt száz fős, egy év alatt 367 fős csökkenést jelent. A munkanélküliek közül vármegyénkben 462 volt pályakezdő. Országos viszonylatban szomorú statisztika, hogy a 11 ezer pályakezdő munkanélküli negyven százaléka legfeljebb a nyolc osztályt végezte el.

Az NFSZ statisztikái szerint decemberben 130,5 ezer álláskereső volt jogosult pénzbeli ellátásra, akiknek 17,9 százaléka álláskeresési járadékban, 18,3 százaléka nyugdíj előtti segélyben és 21,7 százaléka pedig szociális jellegű támogatásban részesült. Heves megyében 5690-en kaptak pénzbeni ellátást, 1339-an járadékot.

Az év végén országosan 3,6 százalékos volt a munkavállalási korú lakossághoz mért munkanélküliség, ez a mutató a régióban 7,4 százalék, Heves megyében 5,4 százalék volt. Az utóbbi hónapokban Heves kicsit előrébb lépett a megyék között, most négy vármegyét is megelőz ebben a mutatóban, igaz, csak tizedszázalékokkal. A javulás nem csak annak köszönhető, hogy többen dolgoznak, hanem annak is, hogy három év alatt 4,5 ezerrel csökkent a munkavállalási korú emberek száma a vármegyében.

A tartósan, egy éven túl nyilvántartásban lévő álláskeresők számában négy százalékos csökkenést mért az NFSZ, de így is 80 ezren voltak. Arányuk az összes álláskeresőhöz viszonyítva 35,6 százalék volt. Heves megyében majdnem 3900-an voltak azok, akiknek legalább egy éve nem volt bejelentett munkahelyük és regisztráltak a munkaügyi központban.

A megye városai közül Egerben 1200, Gyöngyösön 650, Hatvanban 550, Hevesen 490 álláskeresőt regisztráltak, a többi városban 100-200 felnőtt volt munka nélkül. Az álláskeresők aránya jellemzően 4 százalék körüli volt, Hevesen nyolc, Kiskörén kilenc százalékos volt a mutató.

A települések közül Terpesen, Tarnazsadányban és Tarnaleleszen volt a legmagasabb a munkanélküliség (21-24 százalékos), míg a lista másik végén Aldebrő állt 1 százalékos mutatóval, megelőzve Gyöngyöshalászt (1,58 százalék) és Parádsasvár, utóbbi községben is 2 százalékos volt az állástalanok aránya.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)