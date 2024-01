A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-vel konzorciumban természetbúvár játszóházat és túraközpontot létesített Tiszafüreden európai uniós támogatással. A megyei önkormányzat közleménye szerint négy évszakos turisztikai szolgáltatásokat nyújtó létesítmény jött létre így a Tisza-tó térségében. A KÉRÉSZ öko- és aktív turisztikai központ rossz időjárás esetén is programlehetőségeket kínál a turistáknak, kapcsolódik a már meglévő turisztikai kínálathoz. A kivitelezés 2022 októberében kezdődött, mostanra be is fejeződött, telepítették az épület berendezéseit és digitális eszközeit. A létesítmény 2024 tavaszán nyitja meg a kapuit a látogatók előtt. A beruházásra 1,280 milliárd forintot ítéltek meg, ennek túlnyomó többségét az Európai Unió fizette.