A programsorozat megnyitóján Fábián Gergely, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért és technológiáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a jövő technológiája van, ahol már a jelené, főként nagyvállalatok járnak élen ebben. Fontos azonban, hogy a kis- és középvállalkozások is fölzárkózzanak melléjük, mert, ha lemaradnak, akkor nem lesz esélyük erre. De nem csak okos gyárak, okos emberek is kellenek, nélkülük nem működne a rendszer, a technológiai fejlődés révén egyre nagyobb hozzáadott értékű munkát tudnak produkálni. Az államtitkár szerint Magyarországon az elmúlt harminc évben nagyot fejlődött az ipar, a képzett munkaerőnek köszönhetően. Ezt folytatni kell, át kell adni a tudást a fiataloknak, s be kell őket vonzani ebbe a szektorba, ez pedig gyárbemutatókkal lehetséges. Fábián Gergely kiemelte a szemléletformálás jelentőségét, az új dolgok beépülését a gyári mindennapokba. Mindezt pedig támogatja a gazdaságpolitika, a jövő hónapban programokat írnak ki ezt ösztönözendő.

Dr. Monostori László, a Nemzeti Technológiai Platform Szövetség és a SZTAKI elnöke szerint az ipar adja a magyar GDP több mint harminc százalékát, amely magasnak számít Európában, az ipar 4.0 alkalmazásában azonban a középmezőnyben található az ország. Igyekezett eloszlatni a tévhiteket, elsősorban azt, hogy a digitalizáció elveszi az emberek munkáját, ellenkezőleg, ha elmarad ez a folyamat, akkor kell bezárni a gyárakat. Fenntartható ipar kell, környezetvédelmi, szociális, gazdasági téren egyaránt. Kiemelte a mesterséges intelligencia térhódítását, az ember-robot együttműködést, a robotoknak támogatniuk kell az embereket. A cégvezetők figyelmébe ajánlotta az idei Ipar 4.0 pályázatokat. Mint mondta, az Ipar 4.0 megoldásokat bevezethetik a kis vállalkozások is, nem kell nagy beruházásokra gondolniuk, kisebb lépésekben is eljuthatnak magas szintre.

Gödri István, az Emerson Automation FCP Kft. ügyvezetője elmondta, ő az elektronikai iparból érkezett a pneumatika gyártásba, előbbi ágazatban már végbement a tömegtermelés, a gyorsaság és a rugalmasság, a rövid átfutás és a pontos szállítás, míg utóbbiban akkor még vihar előtti csend honolt. A kis szériás termelésbe is átvitték azonban a megoldásokat, amelyekről később tudták meg, hogy digitalizáció a megnevezése. 2011-2012-ben pedig a német kancellár számolt be az Ipar 4.0 kezdetéről, összefoglalva azokat az intézkedéseket, változásokat, amelyeket ők is megterveztek és igyekeztek végrehajtani. Gödri István szerint nem csak a nagy cégeknél elengedhetetlen, hogy ebbe az irányba lépjenek, hanem a kis- és középvállalkozásoknál is. Az elmúlt évek eredményeit annak köszönhetik, hogy a teljes menedzsment elkötelezett volt e filozófia mellett.