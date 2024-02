Vitkóczi Marianna, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési stratégiai koordinátora kifejtette, a szakképzési törvény és stratégia is deklarálja, hogy egy képzés úgy lehet eredményes, ha az elméleti és a gyakorlati képzés összhangban van. Ha a szakma, aki fogadja a tanulókat és küldi képzésbe a dolgozóit, az iskolával kooperál. A legjobb szakembereket, a legjobb tudással akkor tudják képezni, ha már az iskolában is naprakész, a piac által igényelt ismeretekkel rendelkeznek a diákok, és az oktatók is legjobb tudásuk szerint készítik föl őket arra, hogy bármikor bevethetők lehessenek. Ezt a célt szolgálta a kerekasztal-beszélgetés.