Február elején módosították a gyorsforgalmi utak fenntartásáról és fejlesztéséről szóló koncessziós szerződést. Ebben változtak több projekt kivitelezési határidői. Tavaly év végén bekerült a hazai közlekedés-fejlesztési projektek közé az M3-as Gödöllő és Gyöngyös közötti szakaszának három sávossá bővítése, és erről is szó van a módosításban.

Mint írták, az M3 autópálya a tranzitforgalomban betöltött szerepe miatt az M1 és M7 autópályák nagyobb forgalmi terheléssel rendelkező szakaszainak a fejlesztését követően valósulhat meg azért, mert forgalomszervezési szempontokat figyelembe véve az M1 és az M3 autópályák kivitelezési munkálatainak azonos időpontban történő elvégzése nem lehetséges. Az M1, M7, M3 nagyarányú tranzitforgalmat bonyolító hálózati elemek mellett fontos az M4 gyorsforgalmi út is forgalomszervezési szempontból. Az M3 autópálya bővítését ezért úgy kell ütemezni, hogy az M4 gyorsforgalmi út hiányzó (Kisújszállás – Berettyóújfalu közötti) elemei a forgalom számára már rendelkezésre álljanak, és az M81/M8, M0 – M4 tranzitfolyosó használható legyen. Várhatóan így 2026. helyett 2031. szeptemberében kezdhetnek a munkához.

Az M4-es hiányzó szakaszát a tervek szerint 2029-ben kezdik építeni (a második negyedévre kell befejezni a területszerzést), míg az M3-as bővítése az 50 kilométeres szakaszhoz a területszerzést másfél évvel azt követően kell befejezni, ha elkészültek a kisajátításra alkalmas kiviteli tervek. A négy szakaszra osztott beruházáson három csomópont is épül. Az M0 és M31 között a leállósávot is átépítik, nyithatóvá, zárhatóvá teszik. Az ígéretek szerint addig is lesznek burkolatfelújítások az autópálya Gyöngyösig tartó szakaszán is.