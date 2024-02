Az MVM az első fél évben nyilvánosságra hozhatja a gázerőművek építésére kiírt tender eredményét, a második fél év végére megszülethet a szivattyús-tározós erőmű megvalósíthatósági tanulmánya, a rezsicsökkentés marad. A Mol olajtranzitja ügyében közölte: "itt mi vagyunk a jófiúk", a Janaf visszaél a monopolhelyzetével. Indulhat a víziközmű-rendszerek felújítása – egyebek között ezekről nyilatkozott a Világgazdaságnak Lantos Csaba energiaügyi miniszter.

A szivattyús-tározós erőművel kapcsolatban Lantos Csaba azt mondta, annak létesítése régóta napirenden van. Az időjárásfüggő energiatermelés ingadozása komoly feladat a rendszerirányítónak, így az is, amikor belendülnek a balti-tengeri német szélkerekek. Ezért kell minél gazdaságosabban eltárolni a pillanatnyi igények feletti mennyiségben előállított zöldenergiát. A komolyan szóba jöhető északkelet-magyarországi helyszínek közös nevezője, hogy mindegyik közelében van ipari jellegű tevékenység is. A javasolt konkrét helyszínekre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány várhatóan még idén elkészül.

A Mátrai Erőművel kapcsolatos kérdésre a miniszter azt válaszolta, annak életben tartásával garantálható a folyamatosan stabil energiaellátás. A 60 éves létesítmény üzemeltetése önmagában sem olcsó, de extra teherként jelentkezik a szén-dioxid-kvóta, amit a károsanyag-kibocsátása után kell fizetnie. Ez okozza a veszteségét. Az állam most az Európai Unió által engedélyezett formában vásárol szolgáltatást az erőműtől. A szenes blokkok addig működnek, amíg Visontán is megépül a gázerőmű. Az ennek megvalósítására kiírt közbeszerzés állásáról Lantos Csaba azt mondta, a pályázó konzorciumok már megtették az indikatív ajánlatukat, hamarosan eleget tesznek a hiánypótlási felhívásoknak is. Közeledik a kötelező ajánlatok beadása. Ha minden jól megy, az MVM már az év első felében eredményt hirdethet. A tervezett gázerőművek Lantos szerint aligha lesznek csúcsra járatva, inkább mindig az optimális szinten fognak termelni.

A Mátrai Erőmű

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A miniszter a régiós energiapiacok összekapcsolásáról, az európai tapasztalatokról is. A piac-összekapcsolásra azért is szükség van, mert az erőművek nagy száma miatt egyre kevésbé irányítható a hálózat. A korábbi néhány nagyerőmű helyett most a háztetőkre szerelt napelemekkel együtt mintegy 260 ezer erőmű működését kell összehangolni. A hazai áramkereskedőknek fontos lesz a regionális tőzsde.

A miniszter a Világgazdaságnak beszélt még a kis moduláris atomreaktorok lehetőségeiről, a naperőmű építésekről, az energiaközösségekről és energiatárolásról, a geotermikus projektek reális méreteiről, a nagy terhet jelentő rezsicsökkentésről, a Horvátországból szállított olajról, hazai LNG létesítményekről, a víziközmű-tarifákról.