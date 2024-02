Visszaesést regisztrált a lakásépítésben és építési engedélyezésben a KSH. A szervezet közlése szerint tavaly egész évben 18 ezer 647 új lakás épült hazánkban, 9,2 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 21 ezer 501 volt, 39 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben. A legnagyobb zuhanást, 29 százalékot a megyeszékhelyeken tapasztalták, majd a községek következtek 8,5 százalékkal, Budapesten és a kisebb városokban néhány százalékos volt a negatív elmozdulás. Tovább csökkent a magán építtetők száma.

A használatba vett lakások száma Pest, Komárom-Esztergom, Tolna és Vas megyékben növekedett, néhol meg is duplázódott, de ez köszönhető volt az alacsony bázis értéknek is. Heves vármegyében egyharmados volt a zuhanás. Megyénkben tavaly egész évben 166 lakás kapott használatba vételi engedélyt, egy évvel korábban pedig 247 otthonba költözhettek be a lakók. Az egy évvel korábbiakhoz képest csökkent az épített lakások alapterülete is, 114-ről 106 négyzetméterre.

Tavaly Heves megyében 22 lakás megszűnését jelentették be, ez hasonló a korábbi évek mennyiségéhez, bár néha voltak korábban kiugró értékek.

Az építési engedélyek mennyisége alapján az építési kedv leginkább a községekben és a fővárosban esett vissza, több mint negyven százalékkal, a megyeszékhelyeken 28, a többi városban 37 százalékkal kevesebb engedélyt adtak ki. A megyék közül csak Bács-Kiskunban történt számottevő növekedés, Hajdú-Biharban pedig stagnálás. Heves vármegyében negyedével csökkent az engedélyezett építkezések száma 174 lakóépületben 234 lakás kapott engedélyt a hatóságoktól. Az egy lakásos otthonok, azaz a családi házak száma bő ötödével 136-ra esett vissza egy év alatt. Az összes lakás alapterülete 28 ezer négyzetméter, ez csaknem harmadával kevesebb az előző évinél, így az építeni szándékozott lakások átlagos alapterülete tovább csökken.

Nem csak lakóépületből, egyébből is kevesebb létesül Heves megyében, tavaly egész évben 80 gazdasági, kereskedelmi ingatlanhoz kértek engedélyt, ami az előző évi 71 százaléka. Ezek is kisebb léptékűek, mint a korábbiak, hiszen alapterületük összesen 29,5 ezer négyzetméter, az előző évi harmada.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)