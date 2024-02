Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke arról beszélt, hogy megnyílnak a vidékfejlesztési források, a második pillér nemzeti kiegészítése pedig 17,5 százalékról 80 százalékra nőtt. A hazai agrárium támogatása a vidékfejlesztési programban 2900 milliárd forintra nőtt, ebből 2300 milliárdot a hazai költségvetés áll, míg az Európai Unió 600 milliárd forintot biztosít. A nemzeti önrész Magyarországon a legmagasabb az unióban, míg Győrffy szerint más államokban pedig igyekeznek csökkenteni a gazdák támogatását, például a dízel jövedéki adó visszatérítést nyesnék vissza. Az elnök szerint az ukrán mezőgazdasági termékek unióba való beáramlása miatt növelni kell a hazai mezőgazdaság hatékonyságát. Hatvankilenc vidékfejlesztési pályázat ad erre lehetőséget. Nem csak az ukrán gabona, hanem baromfihús, méz, tojás is konkurenciája a magyarnak, ráadásul Győrffy szerint ezek nem is olyan szigorúan ellenőrzöttek, mint az uniós termékek. Úgy gondolja, nem is az ukrán kistermelők érdekét szolgálja az európai engedmény, hanem a nagy, nyugati kézben lévő több százezer hektáros gazdaságokét. A NAK-elnök beszélt a közelgő európai parlamenti választások kapcsán arról is, hogy gazdaellenes hangulatot keltenek, és „sötétzöldnek” nevezett intézkedések születnek. A green dealt diktátumnak tartja, a sok teher ellehetetleníti a mezőgazdasági termelést és élelmiszer előállítást. Kritizálta a növényvédőszer és műtrágyahasználat visszaszorítását, a műhúsokat és a rovarfehérjét is.

A fórumon Szendrei László, a NAK Heves vármegyei szervezetének elnöke bejelentette, hogy új díjat alapítottak, évente négy ember kaphatja meg a Heves Vármegyei Gazdákért Kitüntető Díjat, az első elismert személy pedig Ignácz Balázs főispán lett.