Hivatalból indított vizsgálatot az Integritás Hatóság a Biogas Productor Kft. tulajdonában álló, tófalui szarvasmarhatartó telep felújítására irányuló, európai uniós forrásból finanszírozott projekt kapcsán, számolt be a nemrég létrehozott intézmény a honlapján. Mint írták, a beruházás 468 millió 205 ezer 586 forint támogatásban részesült, amelyet a kedvezményezett 2 millió forint híján le is hívott.

A kedvezményezett Biogas Productor Kft. úgy kapta ezt a csaknem félmilliárdos támogatást az összességében 968 millió forintos mezőgazdasági projektre, hogy azt megelőző években és a mai napig sem végzett valós mezőgazdasági tevékenységet, abból árbevétele nem volt és jelenleg sincs. A szarvasmarhatelepen az Integritás Hatóság munkatársai sem szarvasmarhát, sem agrártevékenységre utaló bármilyen nyomot nem találtak. A Biogas Productor Kft. árbevétellel nem rendelkezik a 2018-as üzleti év óta.

Minden szakasz gyanús

A hatóság szabálytalansági gyanút állapított meg a támogatott beruházás valamennyi szakasza – a támogatás kérelmezése, a kivitelező kiválasztása és a projekt végrehajtása – vonatkozásában, és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt. Ezen túl szabálytalansági eljárás lefolytatására szólította fel az irányító hatóságot.

Az ügy közbeszerzési vonatkozásában észlelt jogsértések miatt a hatóság kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) jogorvoslati eljárását. A KDB összesen 35 millió forint bírságot szabott ki a kedvezményezettre és a vele szerződő kivitelezőre. Miután a KDB nem adott helyt a hatóság azon kezdeményezésének, hogy a Biogas Productor Kft. a közbeszerzési törvény alapelveit sértő módon folytatta le a magasépítési munkálatok kapcsán a közbeszerzési eljárását, ezért az Integritás Hatóság közigazgatási pert indított annak megállapítására, hogy az eljárásban meghatározott egyes feltételek sérthették-e a felelős pénzgazdálkodás elvét.

Hamis számlával igazoltak

A hatóság közzétette a vizsgálat legfontosabb megállapításait. Eszerint a 2017-ben megjelent felhívás előírta, hogy a támogatásra pályázó mezőgazdasági termelők bevételének legalább fele agrártevékenységből kell származzon. A Biogas Productor Kft. ezt 2015-re egyetlen, bruttó 50 ezer forintos számlával igazolta, amelynek számlatömbjét jóval később, egy évvel a számlán feltüntetett dátum után vásárolta. Más források alapján is fennáll a gyanú, hogy a cég az előző években sem a telephelyen, sem máshol nem folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Az irányító hatóság tehát úgy látta biztosítva a közel egymilliárd forintos beruházást, és adott hozzá 468 millió forint támogatást, hogy a támogatást igénylő vállalkozás mindössze 50 ezer forintnyi mezőgazdasági tevékenységet tudott bemutatni egy vélhetően hamis számlával.

Személyi összeférhetetlenségek

A beruházás mélyépítési munkálatainak kivitelezőjét közbeszerzési eljárás keretében kellett volna kiválasztania a kedvezményezettnek. Ehelyett a mélyépítési munkákra közvetlenül szerződtek a Dunareklám Reklámszervező és Szolgáltató Kft-vel. A Dunareklám Kft. a szerződés előtt mindössze egy hónappal vette fel tevékenységei közé az építési tevékenységet, abban értelmezhető tapasztalata nem volt. A cég vezetője a szarvasmarhatelep műszaki tervezőjének és projektmenedzserének házastársa. Mindezen túl a kedvezményezett és a kivitelező vállalkozás könyvelője is azonos volt, s részt vett a közbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálásában is. Az Integritás Hatóság megállapította, hogy a kedvezményezett valótlan tartalmú, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szóló dokumentumot nyújtott be az irányító hatóság felé. Ezt a dokumentumot a rendelkezésre álló információ alapján az irányító hatóság nem ellenőrizte.

A magasépítési munkálatok kivitelezőjét ugyan közbeszerzési eljárás eredményeképp választották ki, de ezt az eljárást is a Dunareklám Kft. nyerte. A hatóság szerint ezért fennáll a gyanúja annak, hogy a Biogas Productor Kft. a közbeszerzési eljárás előkészítését, illetve a beérkezett ajánlatok értékelését, a verseny tisztaságát, az esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmód elvét sértő módon és irányítva a Dunareklám Kft. részére kedvező feltételek megteremtése mellett folytatta le. Az eljárás objektív volta és törvényi megfelelősége – tekintettel annak előkészítésére, illetve a nyertes ajánlattevő és az ajánlatkérő közötti személyi összefüggésekre – megkérdőjelezhető. A kedvezményezett az ajánlati ár rögzítésével kizárta az árversenyt, és az értékelést az objektivitást nélkülöző szempontokra alapozta.

Nincs használatba vételi engedély

A projekt zárására adott két éves határidőt a kedvezményezett egyelőre 1 év 7 hónappal lépte túl. A telep az Integritás Hatóság vizsgálatának 2024. februári lezárásáig nem rendelkezett jogerős használatbavételi engedéllyel.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke szerint a hatóság elvárja az irányító hatóságtól, hogy a nyilvánvaló tényállás értékelése után a kifizetett támogatást visszakövetelje a kedvezményezettől, és gondoskodjon az időbeni visszafizetés eredményességéről.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)