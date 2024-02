A Hotel Egerben szervezett négy napos konferenciát a Bácskai és Dunamelléki Mezőgazdasági Egyesület. A szervezet elnöke, Kubatov Márton elmondta, agrár vezetőket, szakembereket vártak öt vármegyéből a hagyományosan tél végén rendezett összejövetelre, hogy ismeretekkel vértezzék föl a gazdákat. Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun, Tolna, Csongrád-Csanád vármegyéből· vártak gazdálkodókat főként, de néhány Heves vármegyei és környékbeli gazda is tájékozódott az előadásokon.

- A legfontosabb ügyek, a támogatások, az adminisztráció, a klímaváltozás, a gabonapiac, az állattenyésztés, a takarmányozás jelentették a témát, de egyéb ügyek is színesítették a konferenciát, a talaj, a magyar gazdaság helyzete. A konferencia végén Feldman Zsolt államtitkár előadásából. sokat megtudtunk a támogatásokról, hiszen 2023-tól új rendszerben vagyunk. Pályázatokat írnak ki új forrásokkal. Érdekes volt dr. Ürge-Vorsatz Diána előadása a klímaváltozásról. Érzékelhetjük, hogy a klíma változása mennyire befolyásolja a mezőgazdaságot és a jövőben még súlyosabb nehézségekkel kell szembenéznünk – mondta Kubatov Márton.

A gazdálkodók a legaktívabbak az utolsó napon voltak, szóba hozták a támogatási ügyeket és azt, hogy súlyos problémák gyötrik őket, az öntözéses gazdálkodás, földügyek, a mezei pocok kártétele is szóba került, foglalta össze az elnök.

Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára arra hívta föl a figyelmet, hogy 2025-ben minden mezőgazdasági termelő számára kicsit kedvezőbb támogatási körülményeket, feltételeket tudnak teremteni. Ennek számos szakmai csínja-bínja van, s ennek akkor, amikor az EU-ba érkező ukrán import, a termelési költségek növekedése, az árbevételek csökkenése nehezíti a gazdák dolgát, a termelés nem jövedelmező, akkor a támogatásokhoz való hozzáférés felértékelődött. Fontosnak nevezte, hogy minden gazdálkodó számára az összes lehetőséget felvillantsák, bemutassák, hogyan tud itthon, az EU egyik legbőkezűbb agrártámogatási rendszerében talpon maradni. Ez főleg a kis- és középvállalkozások számára kulcskérdés. Előadásokat tartanak, rengeteg tájékoztató anyagot adnak ki, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki tisztában legyen a lehetőségekkel.

- Idén sok olyan beruházási pályázatot hirdetünk meg, ami azt szolgálja, hogy hatékonyságban, eredményességben talpon maradjon a magyar agrárium. A kertészetek, állattartók, élelmiszer feldolgozók számára tavasszal pályázati csomag érkezik, külön a kicsiknek, nagyoknak. Nagyon kedvező finanszírozási környezetet biztosítva tudunk beruházási forrásokat nyújtani. Arra is biztatjuk a gazdálkodókat, a generációváltási konstrukciót, a vízgazdálkodási pályázatokat is ismerjék meg, hiszen ezek is kulcsfontosságúak az életükben – fejtette ki Feldman Zsolt.

Az államtitkár szerint beszélnek a termelőknek arról is, milyen alkalmazkodási stratégiák jöhetnek szóba a megváltozott piaci környezetben. Azokon a piacokon, azokkal a terményekkel, ahol az ukrán gabona versenyben van, ott profin, precíziós gazdálkodással, hatékonyan kell dolgozni, előre menekülve. Amelyre európai kereslet van, de nincs ukrán kínálat, az a prémium és a minőségi termények piaca, ilyen a magas fehérje- és rosttartalmú gabona, a speciális, ipar számára nemesített fajták, ezek a kicsiknek is fontos talpon maradási lehetőségeket jelenthetnek Feldman Zsolt szerint.

A vizekkel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, az egyik oldalon a tavaly csapadékban gazdagabb év volt, most is 100 ezer hektáron van belvíz. A gazdákat biztatják, fogják meg a csapadékot, ők bizonyos mértékig azt sem bánják, ha ázik a talaj. A szélsőséges időjárás miatt csaphiány lehet majd. A víz megtartásban segítik őket azzal, hogy kiírják a korábban sikeres vízgazdálkodási, öntözési pályázati felhívást, 50 százalékos támogatással öntözési projektek valósulhatnak meg, ami a termelés- és a jövedelembiztonságot adhatja meg, emelte ki.

Az államtitkár szerint mióta a nagy ártereket lecsapolták az országban, lettek mély fekvésű területek, ahol más a talajtípus, van egy vízzáró réteg és ettől belvizesek lesznek. Ezek esetében a gazda tudja, hol ne azt a termelési kultúrát csinálja amit máshol. Ezeket a területeket is tudják támogatni, nem kell művelésbe vonni sem őket. Arra biztatják a gazdákat, hogy tudatos felépítéssel a maguk hasznára fordítsák, hiszen a vegetációs időszakban a víz hiányával fognak szembesülni.