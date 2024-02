Két vállalkozás kapta meg a Pro Agria gazdasági díjat idén. A Vill-e-Com Kft. harmadik generációs vállalkozás, jelenleg Rabóczki Péter vezeti, aki szerint a díj az elmúlt két generációnak is megtiszteltetés. Azt a tevékenységet végzik a villamosiparban, ami nem látszik, a karbantartást, hibaelhárítást, ami azonnal kell, ha valami nem működik. Kitüntették a Variabau Kft-t is, Eged Máté 1985 óta van a szakmában, jól esett neki, hogy gondolt rá a kamara, s felterjesztette az elismerésre. Megköszönte mindazoknak, akik megalapozták a díjat, dolgozóinak, környezetének, a vállalkozását segítőknek és a családjának. Mint mondta, gyerekkorában útépítő mérnök szeretett volna lenni, de magasépítő lett. Az építőiparban átéltek föllendüléseket és válságokat. Az elmúlt négy-öt évben is fölfelé ívelt a trend, most megint szűkül a piac, de ezt is át fogják vészelni és megint lesz föllendülés.