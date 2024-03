Kedden Hevesre érkezett az a gazdafórum roadshow, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) szervezésében indult országjáró útjára februárban. A hazánk valamennyi vármegyéjét érintő rendezvénysorozat célja megismertetni a gazdálkodókkal az új Közös Agrárpolitika (KAP) Stratégiai Terv keretében hamarosan megjelenő pályázatokat. Szendrei László, a NAK Heves Vármegyei Szervezetének elnöke elmondta, a fórum célja, hogy a gazdák első kézből értesüljenek, hogyan tovább az Európai Unió mezőgazdaságában, mert forronganak az indulatok az agráriumban.

A gazdafórum roadshow hevesi állomása

Forrás: Jakab Tibor / Heves Megyei Hírlao

– Meggyőződésem, hogy ha a politika, a NAK, a MAGOSZ és a gazdálkodók összedugják a fejüket, akkor van lehetőség megoldást találni – emelte ki Szendrei László.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő rámutatott, hogy a szülő- és a termőföld szeretete összeköti a gazdákat.

– Úgy gondolom, csak úgy tudunk együttműködni, ha együtt gondolkodunk, és közösen találjuk meg a legkreatívabb megoldásokat. Az elkövetkező időszak nagy kihívás lesz, hiszen indulnak a Vidéfejlesztési Program Plusz csomagok. Nincs olyan területe az agráriumnak, amit ne támogatna ez a rendszer. Itt a lehetőség, hogy mind a fiatal, mint az idősebb gazdák kihasználják a lehetőségeket – fogalmazott Szabó Zsolt.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ főtitkára a gazdaság átadásáról tartott előadást. Ennek fókuszában a család, az azon belüli jogügyletek részletezése állt.

– Elöregedő a gazdatársadalom Magyarországon, Minden harmadik magyar gazdálkodó a nyugdíjas korba lép. A magyar kormány egy olyan programot dolgozott ki a MAGOSZ és a NAK közreműködésében, amelyben a gazdaságot egyetlen szerződéssel át lehet adni. Nemcsak jogi könnyítések kapcsolódnak ehhez a gazdaságátadási szerződéshez, lesz egy vidékfejelsztési pályázat is ehhez a programhoz. Mint az átadó, mind az átvevő komoly pályázati forrást tud igényelni,ezzel is ösztönözve őket a gazdaság átadására. Ennek a folyamatnak a sikeres végigvitelével bátran elmondhatjuk, hogy Európában a legfiatalabb gazdatársadalom nálunk lesz. Ez egy óriási versenyelőnyt jelent majd – emelte ki dr. Cseh Tibor András.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a fordulat előtt álló európai agrárgazdaság kihívásairól, az azzal kapcsolatos döntésekről és az azokra adható válaszokról beszélt.

– Tulajdonképpen nem is fórumról kell beszélnünk jelen esetben, hanem egy, a gazdákkal folytatott párbeszédről. Látni kell, hogy hatalmas nyomás alatt vagyunk. Az Unió mindent az európai zöld megállapodásból vezet le. Ez óriási adminisztratív terhet jelent. A támogatási rendszer változásai kapcsán olyan követelményrendszert támasztottak a gazdák elé, ami komoly versenyhátrányokat okoz. A gazdáktól a talaj művelési módjának meghatározásától kezdve a műtrágya, a hatékony növényvédő szerek megfelezésén, kivonásán át, a szigorú állatjóléti előírásokig sok minden megkövetelnek. Ezzel szemben az Unió megadta Ukrajnának a teljes vámmentességet, a harmadik országokból az Unió területére beáramló élelmiszerek, élelmiszer-alapanyagok esetében pedig semmilyen követelményrendszert nem állított. Ukrajnában az eddigi ismereteink szerint közel 20 féle olyan növényvédőszer hatóanyagot alkalmaznak ma is korlátlanul és gátlástalanul, ami az Európai Unióban minimum 10 éve be van tiltva. A háború közepette környezetszennyezések zajlanak, nem látni, ez hogyan jelentkezik az ide érkező élelmiszerekben. A magyar kormány lépett: 23 termék esetében zárt a határunk, csak a humanitárius folyosó működik. A gond az, hogy az olyan, schengeni határon belüli országokból, melyeknek nem zárt a határa, ezek a termékek már bekerülnek hazánkba. Mélységi ellenőrzések során látjuk, mennyire inkorrekten működnek egyes tagállamokban a piac szereplői. Ezért fontos, hogy a magyar kormány megtette, amit megtehetett. Próbálta kompenzálni a negatív intézkedéseket. A kormány a Nemzeti Kiegészítő Támogatásokat, amiket az Unió méltóztatik megengedni a tagállamoknak, a legmagasabb, azaz 80 százalékban biztosította. Az adminisztratív terhek jelentős részét is levesszük a gazdák válláról a falugazdász szaktanácsadók felkészítése révén. Fontos kérdés, hogy szó legyen az elektronikus gazdálkodási napló kitöltéséről is ezeken a fórumokon. Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy az a gazda, aki keresi a kapcsolatot a NAK-kal, a MAGOSZ-szal, egy forint támogatástól nem fog elesni – hangsúlyozta Jakab István.

Papp Zsolt György, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára kiemelte, hogy az agrárium előtt rengeteg lehetőség áll. Fontos a párbeszéd.

–A Vidékfejlesztési Program megszolgálta a magáét. Amikor elindult, 1400 millárd forint volt az összeg 7 éven át. Jött egy olyan uniós döntés 2020-21-ben, hogy toldjuk meg még két évvel. A magyar kormány akkor úgy határozott, hogy 80 százalék társfinanszírozást rendel hozzá. Az EU-ban ez a legmagasabb adható támogatás. Minden kifizetett 10 forint uniós támogatásból tehát 8 forint a magyar költségvetésből származik. Több mmint 1400 milliárd forint volt a 2023. évi kifizetés összege a magyar agráriumban a sok nehézség ellenére: aszály volt, előtte pandémia, ma a szomszédunkban háború dúl, meg a világ más részein is. Nehéz helyzetet teremt az energia égre szökött ára, az infláció, a kamatkörnyezet, és még sorolhatnám. De van egy fix dolog: az 1400 milliárd forint. Nincs még egy ágazat, amely ekkora támogatásban részesült volna. A 2024-es esztendő az, amikor az agrártámogatások lehetőséget teremtenek a megújításra, az új létesítésére, egy új generáció megjelenésére, komplett feldolgozó kapacitás létesítésére. Ha az összes számot nézzük, 5500 milliárd forintról beszélünk, amelyből 2500 milliárd terület- és állatalapú támogatás. Aki jó kérelmet nyújt be áprilisban, annak októberben biztosan lesz kifizetés foglalta össze Papp Zsolt György.

A keddi hevesi gazdafórumon részt vett Ignácz Balázs, Heves vármegye főispánja, dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Seszták Attila, a NAK Heves Vármegyei Igazgatóságának igazgatója és Sveiczer Sándor, Heves polgármestere is.