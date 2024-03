Jacsó Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő Kft. ügyvezető igazgatója volt a vendége a Magyar Hidrológiai Társaság Heves Megyei Területi Szervezete és a Heves Megyei Vízmű Zrt. közös víz világnapi rendezvényének. A szakember aktuális témaként a gyógyvíz hőenergiájának bogácsi hasznosításáról beszélt. A község fürdője az elmúlt években önerőből egyre több beruházással igyekezett kihasználni a hetven Celsius fokos víz fölösleges hőjét. 2016-ra a létesítmény használati meleg vizét, a kapcsolódó épületek, szálláshelyek fűtését és a légtechnikai berendezéseknek köszönhetően beáramló levegő téli fűtését is hőcserélőkkel oldották meg, de még így is maradt bőven energia. Az azóta pályázati forrásokból megvalósított fejlesztéseket már eleve úgy építették – a központi fogadóépületet és a fedett élményfürdőt is – hogy a meleg víz hőjét hasznosítják.

A képen: Üszögh Lajos, a Délborsodi Üzemegység vezetője

Fotó: Gál Gábor

- Ha mindezekre gázt használtunk volna, az már az energiaválság előtti években is 70-80 millió forintos kiadást jelentett volna, a drasztikus drágulás idején pedig 270 millió forintra lett volna szükség. A beruházások által azonban nyereségesen tudtunk működni, sőt, növeltük is eredményünket – fogalmazott Jacsó Zoltán.

Hozzátette, a téli időszakban még 20 százaléknyi tartalékuk van a meleg víz hőjét tekintve, ezt az önkormányzati intézmények fűtésére fogják fölhasználni, önerős beruházással még idén szeretnék megvalósítani a fejlesztést.

A társaság a villamos energia ellátásra napelemes rendszereket létesített, három ütemben 150 kilowattnyi napelemet telepítettek a szálláshelyekre, mindehhez 2020-ban még 60 millió forint saját erőre volt szükségük. Mostanra ezek a rendszerek is megdrágultak, ráadásul ők még szaldó elszámolást alkalmazhattak. A megtermelt áramot a szálláshelyek használják föl, illetve a téliesített lakóautókat hűtik-fűtik. Jacsó Zoltán elmondta, néhány hete egy európai uniós pályázatot is elnyertek, ebben is szerepel napelempark létesítése, de már a fürdőben, a megtermelt villamos energiát egyebek között egy hűtőtoronyban fogják fölhasználni, amelyet azért létesítenek, hogy nyáron hűteni tudják a feltörő meleg vizet.

Jacsó Zoltán a tavalyelőtti aszály kapcsán beszélt arról, hogy a hideg víz szükségletet részben saját kutakból (van egy 120 méter mélyen lévő vízbázisuk) fedezik, részben a Heves Megyei Vízmű Zrt-től vásárolják. A gyógyvíz hője ugyanis értékes télen, de nyáron hűteni kell, hogy a meleg gyógymedencébe beleengedhessék. A fürdő igyekszik önellátó lenni a hideg vizet tekintve is, voltak méréseik, miszerint 40-80 méter mélységben találhatnak hideg vizet, ami nem talajvíz, s nem is vasas-mangános, vagy ammóniás, de nem jártak eredménnyel a kutatások. Energetikai pályázatukban szerepel egyébként egy újabb kút fúrása is, ami a nyári vízigényük fedezésében segít. Jacsó Zoltán szerint most annyi hőjük van még, amiből 34 Celsius fokosra fűthetik föl a hideg vizes medencéjüket. Ehhez azonban ki kell cserélniük annak vízforgató berendezését, az ugyanis csak 26 Celsius fokig működik, afölött a vízminőség romlik. Pályázatuknak köszönhetően ezt a tervüket is megvalósíthatják, ha minden jól megy, akár ősszel elkezdhetik a megvalósítást.