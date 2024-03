Rövid idő alatt megtérülő, olcsó beruházásokkal is nagyot léphet előre egy vállalkozás. Az egri Emerson szívesen mutatja be az érdeklődőknek saját fejlesztéseit, miközben a cég munkatársai is szívesen tanulnak a más vállalatoknál felhalmozott tapasztalatokból. Az Emerson Automation FCP Kft. is részt vett az idei Smart Manufactory Festival-on. Gödri István, a társaság ügyvezető igazgatója szerint nem csak a tőkeerős nemzetközi vállalatoknak, hanem a kis- és közepes vállalkozásoknak is érdemes Ipar 4.0-s megoldásokat alkalmazniuk. Ezek ma már minden termelő vállalkozás számára elérhetők, mert a működtetésükhöz szükséges eszközök ma már többnyire megfizethetőek.

Gödri István, az Emerson Automation FCP KFT. ügyvezetője

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

- Mit jelent az ipar 4.0 fogalma?

- Az ipar 4.0 elnevezés arra utal, hogy a digitális technológia erőteljes használatának köszönhetően jelenleg a negyedik forradalom zajlik az ipari termelésben. A digitalizált és intelligens gyártási folyamatok létrehozásának lényege az, hogy a folyamatokba integrált, hálózatokba kapcsolt okoseszközök érzékelnek, információkat gyűjtenek, és egymással kommunikálva adatalapú döntéseket hoznak. Az Ipar 4.0 fő célja a maximális hatékonyság elérése, a gyors és precíz kommunikáció, valamint az egy termékre jutó gyártókapacitás minimalizálása.

- Mennyire tőkeigényesek az Ipar 4.0-hoz kötődő beruházások, és mennyi idő alatt térülnek meg?

- Minden beruházás más és más, de nagy általánosságban elmondhatjuk, hogy a termelésben végrehajtott klasszikus beruházások körülbelül 2-3 év alatt térülnek meg. A mi tapasztalataink szerint a digitális megoldások féléves, maximum másfél éves megtérüléssel megvalósíthatók. Sokszor, amikor számítógépekről beszélünk, azt hiszik az emberek, hogy az Ipar 4.0 beruházásokhoz drága eszközök kellenek. Mi sok feladat elvégzését megoldjuk 20-30 dolláros mini PC-kel, amelyek tapasztalataink alapján megbízhatóan működnek termelőüzemi környezetben is. Ezeknek annyi a feladatuk, hogy szenzorokról, mérőeszközökről adatokat küldjenek a vállalati számítógépes hálózatba, illetve, hogy dokumentumokat, rajzokat töltsenek le onnan a munkaállomásokra.

- Hol ismerkedhetnek meg az érdeklődő vállalatvezetők, IT-szakemberek az ilyen Ipar 4.0 megoldásokkal?

- Például vállalatunknál, ahol akár üzemszerű működés közben, a gyártócsarnokainkban is megtekinthetik ezeket. Erre többféle lehetőséget biztosítunk. Minden hónap harmadik csütörtök délutánján nyílt napot, gyárlátogatást tartunk a telephelyünkön, az Egri Ipari Parkban. A mélyebben érdeklődőknek több alkalommal tartottunk már személyes szakmai konzultációt, amelyen legjobb szakembereinkkel találkozhattak. Az iparkamara is nyitott a közvetítésre, akár ezen a szakmai szervezeten keresztül is el lehet érni bennünket.