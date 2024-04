Iparági szakmai napot és csarnokavató ünnepséget tartottak kedden Erdőtelken, az SBS Kft. üzemében. Az Arago cégcsoport résztulajdonában álló vállalkozás először rendezi meg a gépipari szereplők szakmai napját, amelyen több mint ötven kiállító vesz részt, köztük az Arago Holdinghoz tartózó vállalatok, de rajtuk kívül is több magyar, azon belül is számos Heves vármegyei cég mutatkozik be a többi szereplőnek.

A háromnapos eseményt Balogh László, az SBS Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a kiállítást az SBS új üzemcsarnokában rendezik, amely egy 3,1 milliárd forintos beruházási csomag részeként épült meg, a fejlesztéshez az állam 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adott. A szerelőcsarnokon kívül infrastrukturális- és eszközfejlesztések is voltak a telephelyen, mérnöki irodaépület létesült, hegesztőrobotot is vásároltak. Kiemelte, hét éve mertek nagyot álmodni, azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Európa legjobb gépgyártói közé kerüljenek és közel is kerültek ehhez. A cég 27 éves történetében kihívások, kudarcok és sikerek egyaránt voltak, folyamatosan fejlesztettek és innovációs tevékenységet végeztek. Szeretnének Európa legjobb gépgyártói között maradni. A kiállításról elmondta, helyet szerettek volna adni, hogy a többi, szép eredményt elért cég bemutatkozzon, megismerjék egymást az ország gépgyártásban érdekelt szereplői, akár új kapcsolatok szülessenek. Több mint ötven vállalkozás állít ki, szakmai előadások is elhangzanak, csütörtökön pedig az utánpótlást szem előtt tartva négyszáz gyereknek tartanak pályaorientációs napot.

Varga Mihály pénzügyminiszter méltatta az SBS Kft-t és a kiállítást is, és arról is beszélt, hogyan változott a magyar gazdaság a rendszerváltás óta. Mint mondta, előbb a kereskedelem talált magára a sokkból, de aztán a gyártás is, szerinte főként 2010 után, a következő cél pedig a saját termékek fejlesztése lesz.

Mint mondta, a rendszerváltás után sokan azt tartották a legjobb munkahelynek, ha maguk vállalkoznak, de jobb volt, ha nem kényszerből tették ezt, hanem terv alapján, volt piaci ismeretük, találékonyak és kitartóak voltak. Balogh László 1997-ben hozta létre az SBS-t, amely ma már több mint hatszáz embert foglalkoztat két telephelyen és nagy gyártók beszállítói. Egész Magyarország büszke lehet az SBS-re, amely rátalált a siker receptjére. A 3,1 milliárd forintos beruházás újabb előrelépést jelent nekik, összeszerelés folyik majd az új csarnokban és harminc dolgozóval bővültek. Úgy látja, ha 1997 óta ide fejlődött a társaság, akkor el fogják érni következő céljukat, hogy Európa legjobb gyártói közé emelkedjenek.

A pénzügyminiszter a gazdasági szuverenitásról is beszélt, ami azt jelenti, hogy a mennyiségi termelés után fontos a minőségi is, azaz a hozzáadott érték növelése, közös cél, hogy erre mozduljon el a magyar gazdaság, hiszen a gyártók bizonyították már, megállják a helyüket a piacon. Vannak kulcsfontosságú iparágak, ezek között említette a vasutat, a hadiipart, a védelmi ipart, a mezőgazdasági gépgyártást. A kiállításon megjelentek a robotokkal, ipar 4.0-val, méréstechnikával, automatizálással foglalkozó cégek is.