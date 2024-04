Eppel János, a VOSZ elnöke a szervezet stratégiájának megvalósításáról beszélt. Mint mondta, a 35 éves VOSZ értéke az önkéntesség, a függetlenség, az együttműködés és a szakmaiság. Aktívak és szervezettek is, szolgáltatásokat nyújtanak, vállalkozásokat fejlesztenek, társadalmi felelősségvállalási programokat visznek. Szót ejtett a népszerű Széchenyi Kártya Program folytatásáról, a VOSZ Port szolgáltatásainak bővítéséről, ami az adminisztrációban, számlázásban is segíthet a tagoknak, s próbálják mesterséges intelligenciával is bővíteni. A terveik között szerepel új Széchenyi Kártya konstrukciók bevezetése, biztosítások kínálása, általános tanácsadás és energiaközösségek létrehozása. Hozzáfűzte, az új ESG auditálás nem csak nagyvállalatokat, hanem beszállítóikat is érinteni fogja, igyekeznek ehhez segítséget nyújtani.

Ádám Imre, a VOSZ elnökhelyettese utóbbi kapcsán elmondta, környezeti, társadalmi és irányítási szempontoknak kell megfelelniük a társaságoknak. Veszprémben április 25-én szabadegyetemet tartanak a kérdéskörről, amelyet online is lehet követni. A foglalkoztatásban szerinte több kérdést kell megoldani. Az egyik a külföldön dolgozók hazacsábítása, jelenleg 714 ezer magyar állampolgár él külföldön, bő harmaduk nem tervez hazajönni, majdnem felük pedig nyitott rá, de leginkább nyugdíjas éveire. Megemlítette az 55 év felettiek problémáját, sok a nyugdíjas és egyre több lesz, a cél, hogy a friss nyugdíjasokat is valamilyen formában a munkaerőpiacon tartsák, ez jelentősen befolyásolná a GDP-t is. Most a nyugdíjasok 14 százaléka dolgozik. Ádám Imre elmondta, Magyarország jól áll a foglalkoztatásban, az uniós átlag feletti az arány, minél képezettebb valaki, annál nagyobb eséllyel vállal munkát. Alacsony a munkaerő-tartalék, nehezen mobilizálható, ráadásul képzettségükön is javítani kell, alkalmazkodniuk kell az új technológiákhoz. A munkanélküliek fele, 150 ezer ember komplex programmal illeszthető be a munkaerőpiacra. A VOSZ szorgalmazza az atipikus foglalkoztatást és az egyszerűsített munkavállalás szabályainak lazítását.

Az előadásokat követően Kósa Péter bemutatta a Detki Kekszet, annak fejlesztéseit, és a hamarosan megjelenő új termékcsoportot. Beszámolt arról, hogy új csarnokokkal bővülnek és egyre inkább robotizálják a csomagolást.

A fórumot követően Bányainé Micski Marianna, a VOSZ Heves Vármegyei Szervezet elnöke számolt be a tavalyi és idei rendezvényekről, Bóta Gábor megyei irodavezető pedig a szolgáltatásokról és a Széchenyi hitelekről.