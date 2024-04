Munkavédelem 37 perce

Az építőipar és a vendéglátás is számíthat ellenőrzésekre

Tavaly ugyanannyi munkabaleset történt, mint 2022-ben, de sajnos halálesetek is bekövetkeztek. Idén több ágazatban is ellenőrzik a munkabiztonságot és az egészséges környezetet, de a foglalkoztatás szabályosságát is górcső alá veszi a hatóság.

Tóth Balázs

Gyertyagyújtással emlékeztek a munkabalesetek áldozataira Forrás: Heves Megyei Hírlap Fotó: Gál Gábor

Munkavédelmi nyílt napot szervezett csütörtökön a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjához (április 28.) kapcsolódóan a Heves Vármegyei Kormányhivatal. A Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Osztály szakemberei a biztonságos munkavégzésre, a szabályos foglalkoztatásra, a munkavédelmi és a foglalkoztatás-felügyeleti szakterületet érintő jogszabályváltozásokra hívják fel ilyenkor a résztvevők figyelmét, valamint tájékoztatást, tanácsadást nyújtanak. Szabó Zsolt osztályvezető elmondta, tavaly Heves vármegyében 710 munkabalesetet jelentettek, ami héttel több a 2022-es adatnál. Ugyanakkor míg 2022-ben nem volt halálos eset, tavaly három is előfordult és tíz súlyos, csonkulásos munkabaleset is bekövetkezett. A hatóság tavaly 533 munkáltatót ellenőrzött és minden másodiknál találtak valamilyen szabálytalanságot! A munkavállalók súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt 24 alkalommal szabtak ki munkavédelmi bírságot. Ismertette Veres Pál. A legtöbbször be- és leesési veszély, illetve üzemeltetéssel kapcsolatos biztonságtechnikai hiányosságok (például védőburkolat hiánya) miatt büntettek. Szabó Zsolt előadásában szót ejtett a panaszbejelentési rendszerről, amelyen belsős munkavállalók, vezetők tehetnek bejelentéseket. Beszélt a panasztörvényről és arról, hogy amikor panasz miatt bukkannak szabálytalanságra, a hatóság nem bírságolhat, csak figyelmeztetést és kötelezheti a jogsértőt a probléma megszüntetésére. Ismertette a szankciókban bekövetkezett változásokat, például vannak esetek, amikor csak figyelmeztethet a hatóság, de a bírságplafont fölemelték kisebb vállalkozások esetén 20, nagyobbaknál (legalább 249 embert foglalkoztatók) 25 millió forintra. Elmondta, vannak esetek, amikor kötelező bírságot kiszabniuk, ilyen például a bejelentés nélküli foglalkoztatás és a színlelt szerződés, a munkabér meg nem fizetés, a gyerekmunka, a jogellenes munkaerő-kölcsönzés, harmadik országbeli munkavállaló szabálytalan foglalkoztatása, vagy a minősített munkaerő-kölcsönzők esetén az az eset, ha tájékoztatás nélkül foglalkoztatnak harmadik országbeli munkaerőt. A bírság utóbbi esetben a minimálbér tízszerese, hússzorosa is lehet személyenként. Szabó Zsolt elmondta azt is, múlt héten fejezték be a feldolgozóipari cégek foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzését. Május 31-ig a veszélyes anyagokkal végzett munkát vizsgálják, júniusban az építőipar munkavédelmi célellenőrzése következik. Májusban és júniusban a munka- és pihenőidő kerül a hatóság célkeresztjébe, júniusban és júliusban a feketefoglalkoztatás lesz a középpontban. Szeptemberben és októberben a fémipari cégek számíthatnak munkavédelmi ellenőrzésre, a turizmus-vendéglátásban érdekeltek pedig munkaügyi ellenőrök felbukkanására készülhetnek.

