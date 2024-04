Márciusban 236 ezren kerestek munkát Magyarországon a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartása szerint, ami tavalyhoz képest 7,7 ezerrel kevesebb embert jelent. Februárhoz képest kis növekedést mértek országosan, ahogyan megyénkben is. Heves vármegyében 10 ezer 925 munkanélkülit regisztráltak, ami egy év alatt 251 fős csökkenés, februárhoz mérve viszont 336 fős növekedés.

Csökkent a munkanélküliség márciusban (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Továbbra is sokan vannak azok, akik csak általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, ezért nem találnak munkát, a szakképzetlenek aránya pedig ezúttal is Heves megyében volt a legmagasabb, 35 százalék. A pályakezdők között is sokan vannak a képzettség nélküliek, megyénkben egyébként félezren minősültek pályakezdő munkanélkülinek.