Félmilliárd forintos beruházás végére ért a Marshall Ablakgyár. A társaság hétfőn délelőtt tartotta projektzáró rendezvényét, amelyen bemutatták a cég egri és káli telephelyének fejlesztéseit. Barta Henrik marketing vezető elmondta, a fejlesztési csomag ingatlanberuházást, gépbeszerzést és technológiai modernizálást is tartalmazott, mindehhez pedig 147,42 millió forintos európai uniós támogatást is kaptak a GINOP PLUSZ programban.

- Az egri irodaépületünk harmadik szintjét 309 négyzetméternyi irodatérrel bővítettük emeletráépítéssel. Az elmúlt időszakban ügyviteli s mérnöki munkaerővel is gyarapodtunk, így szükség volt újabb irodákra és a hozzá tartozó vizesblokkra. Egyetlen teret alakítottunk ki az acélszerkezetes épületrészben, az irodákat üvegfalak választják el egymástól, így kellően világosak is. Tavaly év végén megkaptuk a használatba vételi engedélyt – mondta Barta Henrik.

Osztafin Zsolt tulajdonos hozzátette, ezen az emeleten kap helyet a kereskedelmi csoportjuk, már fölköltözött a magyar részleg, és hamarosan itt lesz megtalálható az export részlegük is. Új munkatársakat is keresnek. Ugyanezen a szinten kapott helyet egy angol nyelvi oktatóterem, ahol angol nyelvtanár foglalkozik az irodai dolgozókkal, a cél, hogy minden munkatársuk biztos szinten tudjon angolul. Erősítenék szeretnék nemzetközi megrendeléseiket, ennek érdekében történtek egyébként technológiai fejlesztéseik is.

Ezekről Barta Henrik elmondta, a legfontosabb eleme egy Nyugat-Európában már régen használt Graf négy fejes műanyag hegesztőgép beszerzése volt. Elmondta, az ablakkeretek elemeit hegesztéssel állítják össze, ennek során a PVC-ből egybefüggő anyag lesz. Ez azonban túlfolyik és le kell tisztítani a terméket a sarkaknál. Az új, káli üzembe vásárolt gépnek köszönhetően azonban sokkal esztétikusabb varratokra képes hegesztő berendezést vásároltak, gyorsabb vele gyártás és ezáltal energiatakarékosabb is, valamint az alumínium rátétet is összerakja. Magasabb minőségű termékeket tudnak vele készíteni, amelyekre exportpiacaikon van kereslet.

A gépbeszerzések közé tartoznak egyéb kiegészítő berendezések, egy gyors alkatrész-előállítást szolgáló ipari eszterga, de takarítógép is, valamint alumínium hegesztő gépet is vásároltak. Az egyéb eszközök között az anyagtárolást szolgáló állványzatot is megemlítette.