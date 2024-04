Februárban 44 embert érintő csoportos létszámleépítés volt a megyében, a márciusi zárónapig nem adott ilyenről hírt a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat. A napokban azonban közösségi oldalon arról írtak, hogy a gyöngyösi Procter&Gamble üzemből áprilisban bocsátottak el kölcsönzött munkaerőt, helyükre pedig Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat vesznek föl.

Megkerestük az ügyben a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó Trenkwaldert, több kérdést is föltettünk nekik, részint a P&G-ről, részint a jászsági foglalkoztatóknál munkát vállalókról. Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint a P&G foglalkoztatási lépéseiről a cég hoz döntéseket a várható termelési igények és kapacitások ismeretében, ezért javasolja, hogy ezzel a kérdéssel őket keressük. A közeli jászsági ipari üzemekben szerinte az elmúlt hónapokban is a szokásos, a szezonnak megfelelő mértékű volt a fluktuáció, ami konkrétabban néhány tucatnyi elbocsátást, illetve nagyságrendileg hasonló mértékű munkaerő-felvételt jelent. Mindez természetes jelenség, amit a cégek piaci környezethez való folyamatos alkalmazkodása határoz meg.

Arra a kérdésre, hogy mi lett/lesz a sorsuk az elbocsátottaknak, azt válaszolta, amennyiben bármely partnerük az általuk kölcsönzött munkaerő elbocsátásáról dönt, az adott munkatársakat igyekeznek a lehető legrövidebb időn belül a számukra megfelelő munkakörökben elhelyezni más kölcsönvevő partnercégeknél. Emellett tavaly januárban éppen Gyöngyösön létesítettek egy olyan üzemet, amelynek egyik deklarált célja lehetőséget biztosítani olyan munkavállalók számára, akik valamilyen ok miatt kiesnek a munkaerő-kölcsönzésből. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan keresik is azokat a régiós piaci szereplőket, akik kiszervezett feladatokra adott további megbízásaikkal lehetővé teszik az itt foglalkoztatottak létszámának további bővítését is.

