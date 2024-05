A Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetsége az országos Év Vállalkozója Díjak mellett idén is meghirdeti a Vármegyei és Regionális Év Vállalkozója díjak pályázatait. Ezeket kizárólag olyan gazdasági szakember - vállalkozó, cégtulajdonos, vállalkozásvezető, üzletember - kaphatja meg, akinek a gazdasági és közéleti szerepvállalása, társadalmi felelősségvállalása, valamint vállalkozói és üzletemberi tevékenységének sikere és hasznossága példaképül állítható a gazdaság többi szereplője és a társadalom minden tagja számára.

Bányainé Micski Marianna a VOSZ Heves vármegyei elnöke

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A kiemelkedő vállalkozói, üzleti teljesítményt nyújtó tagok, támogatók minél nagyobb körű elismerése érdekében, az öt tagozati területen (ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, szolgáltatás, egészségügy) hirdetik meg a Vármegyei (Regionális) Év Vállalkozója díjak pályázatait.

A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért díjjal a VOSZ vármegyei/regionális szervezete a helyi közélet (társadalmi környezet) kiemelkedő (nem gazdasági) teljesítményeit ismerheti el, így díjazásban részesülhetnek egyházak, karitatív, jogvédő szervezetek, hivatalok, hatóságok, önkormányzatok, állami/önkormányzati szervek, közüzemek képviselői, továbbá a rendvédelem, közbiztonság területén dolgozók is.

Heves megyében az áprilisi éves közgyűlésen Bányainé Micski Mariannától, a VOSZ Heves vármegyei elnökétől megtudtuk, idén is megrendezik legnagyobb, legdíszesebb eseményüket, a Prima díj átadó gálát, ezúttal a szokásosnál hamarabb, októberben tervezik megrendezni az ünnepséget. Fontosnak tartják a társadalmasítást, ezért bárkinek lehetősége van Primákat, vagy Év Vállalkozóit jelölni, a díjak odaítéléséről az elnökség dönt. Szerinte sok példamutató vállalkozás van a megyében. A tervek szerint, mivel nehéz összehasonlítani a fiatal és idősebb vállalkozók, tudósok, művészek életművét, ezért junior kategóriában is díjazzák a megyei Primákat és Év Vállalkozóit is.