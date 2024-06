Sokat fejlődött az elmúlt években az infrastruktúra, de a Tisza-tó még mindig őrzi sajátos, vadregényes hangulatát, ami rengeteg nyaraló, horgász vagy egyszerűen csak pihenésre vágyó ingatlantulajdonos álma – összegezhető a térségben rejlő potenciál – írja a Világgazdaság. Jelenleg még a balatoni árak harmadáért lehet nyaralót venni a Tisza-tó környékén lévő településeken, amelyek ugyanúgy egy-másfél órányira vannak Budapesttől az autópályán, csak a másik irányban. A természetközeli környezet sokak számára lehet vonzó, ráadásul az infrastruktúra is fejlődött.

Folymatosak a fejlesztések a Tisza-tó környékén

Forrás: Ujvári László/Új Néplap

Ha a szükséges fejlesztések folytatódnak, néhány éven belül árrobbanás várható a régióban – mondta a Világgazdaságnak Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Rámutatott, kevés olyan nagy üdülőövezet van a régióban, ahol a tóparti településeken átlagosan 20-30 millió forintért nyaralót lehet vásárolni.

Egyetlen év alatt 50 százalékkal nőtt a kínálat a Tisza-tónál, ahol mindeközben a kereslet csak stagnált, de az árak még így is tudtak 6 százalékot emelkedni tavalyhoz képest. Miután az árak nem szabadultak el, a Tisza-tónál is a vevők lehetnek nyeregben. A még a Covid és a 2022-es válság által megtépázott kereslet most kezd helyreállni. A kereslet élénkülhet, erre az Ingatlan.com gazdasági szakértője szerint azért is lehet számítani, mert a lakáspiaci fellendülés időszakában organikusan is erősödött, 2018-ról 2019-re konkrétan 60 százalékkal. Később a covid-hatás is jelentkezett a Tisza-tavi nyaralóövezetben: 2020-ról 2021-re 50 százalékkal nőtt az érdeklődések száma a portálon meghirdetett nyaralók és lakóingatlanok iránt.