Csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínál megvételre az állam, írta honlapján a Nemzeti Földügyi Központ. A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni. Az árveréseket 2024. július 1. és 2024. július 12. között tartják majd az egyes megyében, a NFK honlapjára pedig fölkerültek az időpontok. Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében.

Szántókat, szőlőket árvereznek Hevesben

Forrás: Szakony Attila/Zalai Hírlap

Az elmúlt években változtak az árverési és elővásárlási szabályok. A NAK szerint különösen fontos változás, hogy az elővásárlási jog gyakorlására kizárólag az árverésen van lehetőség, ezért az elővásárlóként jogot gyakorolni kívánó személyeknek is regisztrálniuk kell az árverésre. Aki árverezőként is regisztrál és elővásárlási jogát is gyakorolni kívánja, árverezőként és elővásárlóként is szükséges regisztrálnia. Az elővásárlási jog gyakorlásának feltétele az árverésen személyesen, vagy meghatalmazott jogi képviselő útján történő részvétel. Licitálni nem kívánó elővásárlásra jogosultként az árverési részvétel során a jogi képviselet nem kötelező, azonban kifejezetten javasolt a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.

A regisztráció során - amire a hirdetményben kijelölt napon kerül sor - a földszerzéshez és az elővásárlási jog gyakorlásának igazolásához szükséges okiratokat a regisztrálóknak (akár árverező, akár elővásárlási joggyakorló, vagy mindkettő) hiánytalanul, a hirdetményben meghatározott módon, megfelelően hitelesítve kell benyújtani a kormányhivatal részére. Az okiratok hiánytalan benyújtása az árverésen részt vevő felelőssége. Az árverésen kizárólag érvényes regisztrációval rendelkező személy vehet részt.