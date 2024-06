Árva Ferenc MFB tanácsadó kifejtette, a fő cél az energiahatékonyság javítása, a primer energiafogyasztás legalább 30 százalékos csökkentése, a magánberuházások növelése. A program csak életvitelszerűen lakott ingatlanokat érinthet, amelyek 1990. december 31. előtt használatba vételi engedélyt kaptak. Körülbelül 20 ezer ingatlanra lehet elegendő a 108,24 milliárd forint, az igényelhető összeg 2,5-6 millió forint lehet, az önerőt nem kell felmutatni, el kell számolni számlákkal, fizetési igazolással, beszámítható lakás-takarékpénztári számlán lévő összeg is. A kölcsön kamata 0 százalék, nincs biztosítéki elvárás, díjakat, jutalékot nem számítanak fel, a vissza nem térítendő forrás függ a jövedelemtől, az energiamegtakarítástól, a beruházás helyszínétől is. Heves megyében a Hevesi és a Pétervásárai járásban igényelhető a 3,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatás, a többiben három millió forint lehet ez az összeg, de ez függ az igénylő jövedelmi helyzetétől is. Minél magasabb ugyanis az igénybe vevők egy főre jutó jövedelme, annál alacsonyabb az önerő, egy bizonyos szint felett a minimális 2,5 millió forintot kaphatják az igénylők, mindez azonban függ a gyerekek számától is. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak hiánytalanul kitöltött és beszerzett dokumentumokat fogadnak be, érkezési sorrendben. Aki rövid rendelkezésre tartási időt határoz meg, kérheti, hogy meghosszabbítsák, de plusz költséget jelenthet, a rendelkezésre tartási időn belül kell elvégezni a kivitelezést, kifizetni a számlákat és lezárni a projektet. Azoknak, akik igénybe vennék a finanszírozást, de betöltötték a 75. életévüket, vagy betöltik a kölcsön futamideje alatt, adóstársat kell bevonniuk. A finanszírozás lehet utólagos vagy szállítói, a készpénzes számla nettó 1,5 millió forint fölött csak utófinanszírozott lehet. A kivitelező keresésben az ÉMI honlapján lehet tájékozódni.