A Magyar Közlönyben június 20-án jelent meg a kastélytörvénynek nevezett jogszabály, amely arról szól, hogy az állam ingyen tulajdonba adná a fenntartásában lévő kastélyokat. A törvényt korábban is elfogadták már, nagy vitákat váltott ki és alkotmányossági felülvizsgálat is volt, így részben módosították. A törvény szerint az állami tulajdonban lévő kastélyállomány bizonyos darabjait ingyenesen tulajdonba adhatják magyar, uniós, vagy harmadik országbeli magyar magánszemélyeknek vagy az Európai Gazdasági Térség gazdasági szereplőinek, akik vállalják, hogy az ingatlanok állagromlását megelőzik és megtartják közfunkcióját. Az új tulajdonosoknak vállalniuk kell a parkok ingyenes látogathatóságát az év minden napján, s az épületeknek is látogathatónak kell lenniük az év 300 napján. A törvény mellékletében negyvennyolc ingatlan található meg, Heves megyéből egyedüliként a noszvaji De la Motte kastély van rajta a privatizációs listán, kivett továbbképző helyként említve. Nógrádból a szécsényi Benczúr-kastélyt adná oda az állam, Abaújból pedig az edelényi kastélyt, amely az elmúlt években történt felújítás nyomán turisztikai attrakcióvá vált, de szerepel a listán még a szomszédos megyéből Fáj, Füzérradvány, vagy Pácin kastélya, illetve az aszódi Podmaniczky-kastély is, ezek egy részét az elmúlt években szintén felújították, ahogyan az ország más részeiről meghirdetett műemlékek többségét is. Több meghirdetett kastélyhoz egyébként mezőgazdasági földterület, illetve egyéb ingatlanok is tartoznak.

A De La Motte kastély (Archív)

Forrás: Berán Dániel / Heves Megyei Hírlap

A törvény szerint a felelős építésügyi miniszter felméri a kastélyokat és azt, hogy a jelenlegi vagyonkezelő az új törvénynek megfelelően használja-e az ingatlant, meg kell vizsgálnia más állami szereplő bevonását, majd adott esetben a vagyonkezelő bevonásával privatizálhatja. Az ingatlant nyilvántartási értéken kell átvezetni, a vevőnek pedig 10 éves felújítási és 30 éves fenntartási, üzemeltetési tervet kell leadnia.

Az új tulajdonosnak a közfeladatokat teljesítve kell üzemeltetnie az épületet, meg kell előznie az állagromlást, fel kell újítania a műemlékvédelmi szabályok szerint. Ugyanakkor homlokzatot, az ingatlan alapozását és tartószerkezetét megváltoztatható építési és bontási munkálatokat is végezhet az új tulajdonos, a miniszter engedélyével.