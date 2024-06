Az ESG törvényről, egy új fenntarthatósági jelentési kötelezettségről szóló előadást tartottak a napokban Egerben, a Fázisban. Vitkóczi Marianna, a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara oktatási stratégiai koordinátora elmondta, a témában június 25-én is tartanak majd egy beszélgetést, míg 26-án a kiberbiztonságról lesz szó egy rendezvényen. Az ESG-ről a legnagyobb cégekben június 30-ig nyilatkozniuk kell egyébként. Égető Ildikó, a HKIK térségi menedzsere egy előzetes felmérés eredményeit ismertette, bár nem sok válasz érkezett vissza, de abból is kiderült, hogy a vállalatoknak, vagy a területre delegált dolgozóiknak egyelőre kevés információjuk van az új kötelezettségeikről, bár néhányaknak van fogalmuk róla, ezek pedig a német tulajdonú cégek.

Dr. Dióssi Katalin, a Szövetség a Kiválóságért Egyesület elnöke elöljáróban a fenntarthatóságról beszélt, amely több évszázados probléma, a természet kizsákmányolása a mezőgazdasági termeléssel kezdődött, az ipari forradalommal folytatódott és a globalizáció még inkább felgyorsította a bolygó, a természet kizsákmányolását. AZ ENSZ még egy millenniumi csomagot is elfogadott, célokat kitűzve az ezredfordulóra, de ez pénz hiányában nagyrészt nem teljesült, de megalkottak egy 2015-2030 között megvalósítandó programot is, 17 célkitűzéssel. Ezzel párhuzamosan az Európai Unió tagországai is elfogadták saját fenntarthatósági céljaikat, de ezekben már befektetői szándékok is megjelentek, vannak benne iránymutatások, célok és megoldások is.

A folytatásban elmondta, az európai uniós előírások miatt megfogalmazott új fenntarthatósági törvényt a magyar parlament tavaly december 22-én fogadta el és januártól lépett hatályba, és még ezzel is viszonylag gyors volt. A törvényt áprilisban sok helyen módosították, végrehajtási rendelete pedig még nem jelent meg, július 1-ig ígérik. Az ESG nem csak a környezeti, hanem társadalmi és irányítási fenntarthatóságot is el szeretne érni. A nagy cégeknek jelentéseket kell készíteniük, hogy állnak ezeken a területeken, de egyelőre nem tudni, milyen szempontok szerint kell ezt megtenniük, ezért volna szükség a végrehajtási rendeletre. Jó tudni, hogy nem csak a nagyvállalatok, hanem az autóiparban és a vegyiparban azok beszállítóinak is el kell készíteniük jelentéseiket, a német cégeknél pedig már előírás, hogy a beszállítóknak is meg kell felelniük az ott elfogadott törvénynek. Ezekhez adatokat kell gyűjteniük, de ezeket felhasználják egy másik jelentési kötelezettségük elkészítéséhez. Számot kell adniuk fenntarthatósági és társadalmi kérdésekre gyakorolt hatásaikról és azok visszahatásáról a vállalat fejlődésére, teljesítményére, az átvilágítási folyamatról, az azonosított ESG kockázatokról, esetleges emberi jogi és környezeti jogsértésekről, a fenntarthatósági hatások megelőzéséről, mérsékléséről, a helyreállítására hozott intézkedésekről, a vállalat társadalmi felelősségvállalásában érintettek köréről. Ilyen jelentést egyébként nem csak a kötelezettek, hanem bármely cégtulajdonos készíttethet önkéntesen, előnyére válhat. A beszélgetésen volt, aki szkeptikus volt, hogy a bevezetés zökkenőmentes lesz és a folyamat elején el tudják majd készíteni, kiderült, hogy két évig nem lehet majd szankcionálni a hiányát, s az is, hogy akik auditálják majd a jelentéseket, azoknak a képzéséről még semmi információ nincsen. Bár van, ahol az anyacég elkészítené ezeket a jelentéseket a magyar leányvállalataira is, ezt nem teheti meg, mert magyar nyelven, magyar szabályok szerint, magyar hitelesítéssel kell beadni egy erre kijelölt rendszerbe.