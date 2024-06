Az elmúlt öt év ingatlanpiaci folyamatai alapján látható, hogy nem a felkapott és legdrágább területek ingatlanárai növekedtek a legnagyobb ütemben, sokkal inkább a fejlődő régióké. A top 10 legnagyobbat dráguló település ingatlanárai ötszörösükre-hatszorosukra nőttek. A trendek akár befektetői szempontból is érdekesek lehetnek, hiszen egyes fejlődő vidéki települések ingatlan értéknövekedése jelentős hasznot hozhat annak, aki jól becsüli meg a térség ingatlanpiacának várható alakulását. A helyi ingatlan tulajdonosok pedig abban a kedvező helyzetben találhatják magukat, hogy a birtokukban lévő lakásukon keresztül a vagyonuk is jelentősen növekedett.

Több mint 400 százalékkal nőttek az adácsi négyzetméterárak

Forrás: Google Maps

Az elemzés listát is állított, az elmúlt öt évben hol a legnagyobb ingatlanár-növekedés. Adács a hatodik a listán, 2019 májusához képest 435 százalékkal magasabbak a négyzetméterárak.

A helyi munkaerőpiac kedvező alakulása például egy új beruházásnak köszönhetően, a relatív bérnövekedés és a lakosságszám növekedése mind hatással vannak az adott térség ingatlanárainak alakulására. Ezeket a szempontokat érdemes figyelembe venni, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy hol érdemes mérlegelni a lakásvásárlást befektetési céllal.

– Nem lenne meglepő, ha öt év múlva Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Zala – de akár Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye települései is az ingatlanok szempontjából legjobban felértékelődő térségek között szerepelnének. Az egészen biztos, hogy az elmúlt hónapokban bejelentett jelentős beruházások serkentik az ingatlanvásárlási kedvet és egyúttal növelhetik az érintett települések ingatlanjainak értékét is – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető elemzője.

Természetesen az egyedi lakásárakat ezeken felül számos tényező befolyásolhatja, úgymint a lakás minősége, szobák és fürdőszobák száma, az iskolák és óvodák közelsége, a bevásárlóközpontok és tömegközlekedés elérhetősége, valamint a közvetlen környezettel kapcsolatos jellemzők is. A money.hu szakértői arra is rávilágítottak, hogy egy-egy fejlődő régió vagy település már a bankok térképére is felkerülhet. A stabilan emelkedő ingatlanárak nagyobb értékű fedezetet biztosítanak a hitelintézetek számára, így a korábbiakhoz képest szívesebben adhatnak lakáshitelt és lazíthatnak az előzetesen meghatározott szigorúbb feltételeken.