Az alkoholos italkínálat terén is jól vizsgáztak a szurkolói zónák. Az ellenőrzött 67 vendéglátóegységben kizárólag Nébih azonosítóval rendelkező borokat árultak, és a helyszínen be is tudták mutatni a nyomonkövethetőséget igazoló számlákat és borkísérő okmányokat. Sörök és egyéb szeszes italok esetében nem tártak fel jogsértést a felügyelők, és a borászati termékek közül is mindösszesen 10 liter lejárt minőségmegőrzési idejű hibás terméket kellett kivonniuk a forgalomból. A legtöbb vendéglátóhelyen az alkoholos italok felszolgálásához szükséges feltételek biztosítottak voltak. Nem megfelelő higiénia miatt az ellenőrzött 67-ből csak 2 helyszínen kezdeményeztek eljárást, és a dolgozók egészségügyi kiskönyveit is csupán egy esetben nem találták megfelelőnek.

Az alkoholos italok minőségvizsgálata során több mint 500 termék (252 hazai és 256 külföldi) esetében végeztek helyszíni alkoholmérést, valamint adminisztratív nyomonkövetési ellenőrzést. A helyszínen vizsgált analitikai jellemzőkben, például az alkoholtartalomban, nem állapítottak meg hibát a szakemberek.