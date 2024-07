Ezek hiánya miatt a támogatott 9 projektből 7 természetes erdőrészlet helyett monokultúrás, mesterségesen telepített akácos volt, a helyszínek Hajdú-Bihar néhány településére koncentrálódtak. A támogatói okirat hatályba lépését követően két kedvezményezett esetében a megvalósítás helyszínén tarvágás történt. Ezek miatt a támogatott létesítmények csak korlátozott mértékben járulnak hozzá a magyar erdők közjóléti funkcióinak bővítéséhez.

A pályázatok elbírálása és a projektek megvalósítása során jellemző volt a jogszabályban előírt határidők be nem tartása, az egyszeri hiánypótlási lehetőségre vonatkozó rendelkezés figyelmen kívül hagyása, a támogatási kérelmek egységes elvek szerinti elbírálásának megsértése, és a projektmegvalósítás nyomon követésének elmaradása.

Az Agrárminisztérium illetékes helyettes államtitkársága az ÁSZ szerint késedelmesen bocsátotta ki a támogatói okiratokat 9 támogatást igénylőnek, a változás kezelését szolgáló intézkedést nem kezdeményezett azon 6 kedvezményezett esetében, ahol a mérföldkövek teljesítési határideje a támogatói okirat hatálybalépésekor már lejárt, továbbá határidőn túl hozott döntése hozzájárult ahhoz, hogy 1 kedvezményezett lemondott a megítélt támogatási összegről, mert a projektet a közel 2 évvel korábban tervezett költségeken nem tudta volna megvalósítani.

Az Agrárminisztérium késedelmesen bírálta el a kifogásokat, nem egységesen járt el a hiánypótlások során, az Államkincstár a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését több hónapos késéssel folytatta le, bár csak egyszer lehetett volna, többször is hiánypótoltatott. A támogatások kifizetésekor is késve küldött ki felhívásokat és több esetben sem döntött határidőig. A kifizetések jó része is határidőn túl történt, s az ellenőrzéseik is hiányosak voltak néhány esetben.