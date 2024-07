Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint megyénk déli részein közepes az aszály, míg az autópályától Északra eső területeken már erős aszály készültségi fokozat van érvényben. A talajvíz szintje a déli térségben 50-60 centiméterrel is alatta marad az elmúlt harminc év átlagának.

A hőmérséklet múlt hét közepén kissé mérséklődött a nagy forróság után, de a maximumok továbbra is 30 fok fölött alakultak. A vegetáció, így ültetett növényeink is két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A napraforgó és a kukorica elvirágzott, vagy a virágzás végén jár, most igényelnék a legtöbb nedvességet, havi 100 milliméter eső lenne az ideális, írja az elemzés. Ezt azonban öntözés nélkül csak néhány nagyobb felhőszakadás által érintett foltban kapják meg az országban, de még az átlagos csapadéktól is elmaradásban vagyunk. Nagy területen már csak a mélyebb talajrétegekben találnak nedvességet az állományok. A virágzás és szemképződés elejének fenológiai fázisát hőség és aszály jellemezte hazánk nagyobb részén, ezen időszakok lerövidültek, ez pedig a termésátlagokban is meg fog mutatkozni.

Heves megyében kevés a légnedvesség is, a hőösszeg pedig meghaladja az optimálist.