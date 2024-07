Élőhely-rekonstrukció a mátrai hegylábi és hegyi rétek területén című pályázatára 120 millió forintot várhat a BNPI, a fejlesztés célja a védett területek és Natura 2000 területen a védett és fokozottan védett, illetve a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének helyreállítása, javítása a Gyöngyösi Sár-hegyen, a Mátrabérc-Fallóskút-réteket, illetve Parádon, a Somhegybükki-legelőn. A beavatkozások során 50 hektáron kézi cserjeirtással, kézi sarjleveréssel vagy gépi szárzúzással fordítják vissza a szukcessziós folyamatokat, valamint védekeznek az akác ellen is.

Bél-kői tanösvény felső bányaudvart érintő szakaszát is kiépíthetik 100 millió forint támogatásból, ha azt jóvá is hagyják. Itt lehatárolják a látogatható területet a turista-, kerékpáros- és vadkempinges-forgalom elől a kiemelt botanikai és faunisztikai értékek védelme érdekében. Létesülne kilátópont is.

Zagyva völgyi vizes élőhelyek és fás legelők rekonstrukciójának második üteme 230 millió forintba kerülhet, itt a BNPI-n kívül az ÖKO-PLAN Tájvédelmi és Környezetfejlesztési Egyesület is partner lenne. A Zagyva völgye a Mátrai Tájegységben található legjelentősebb madárköltőhely, de egyben vonulási útvonal is. A Hatvantól délre, a Zagyva folyó mentén található mesterséges tavak (Kincsem-tó) legalább 150 faj számára nyújtanak élőhelyet. A tervezett beavatkozások során költőszigeteket alakítanak ki, elsősorban a gulipánoknak, gólyatöcsöknek, piroslábú cankóknak és kis liléknek. Más területeken iszapkotrás, illetve nádvágás biztosítaná a sekélyvizes táplálkozóterületek fennmaradását. Terveznek egy 30 fő befogadására alkalmas látogatóközpontot is, lehetőséget biztosítva csillagtúrák szervezésére és osztályok hosszabb időeltöltésére.