Az elemzés az árakra is kitér. A megyék között Csongrád-Csanád állt az élen közel 14 százalékos nominális árnövekedéssel, de Bács-Kiskun, Vas és Nógrád értéke is meghaladta a 11 százalékot. A másik véglet Fejér, mindössze 1,4 százalékos áremelkedéssel, ám az öt százalékos szinttől még Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves (3,8 százalék) és Somogy is elmaradtak. A megyeszékhelyek közül Szekszárd drágult legjobban, 15,5 százalékkal, majd Békéscsaba és Szombathely következett, igaz, itt korábban maradt el az áremelkedés az átlagtól. Eger a maga hat százalékos drágulásával a középmezőnyben, a 11. helyen szerepelt. A lista másik végén Veszprém, Tatabánya, Miskolc és Salgótarján szerepelt.

A 197 járás közül tavaly 30-ban csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára, ezek közé tartozott a Hatvani, a Hevesi és a Füzesabonyi járás. Az Egri járásban öt százalék alatti, a Gyöngyösi és a Pétervásárai járásban 5-10 százalékos, a Bélapátfalvi járásban 15 százalék feletti áremelkedés volt.

A vármegyék közül a Balaton-part miatt messze Somogy a legdrágább, 743 ezer forintos négyzetméterárral, majd Pest, Hajdú-Bihar és Győr-Moson-Sopron következik 606–635 ezer forint közötti értékkel. A legolcsóbb Nógrád volt 187 ezer forintos átlagértékkel, bő százezer forinttal lemaradva Békéstől és Borsod-Abaúj-Zempléntől. Heves vármegyében a 2022-es 350 ezer forintos átlagról 370 ezer forint körülire nőtt az eladott ingatlanok átlagos négyzetméterára. A megyeszékelyek általában drágábbak a megye többi részénél, Somogy esetén azonban Kaposvár olcsóbb a megyei átlagnál. A másik véglet Eger és Kecskemét, melyek 40, illetve 34 százalékkal drágábbak, mint Heves és Bács-Kiskun megyék. Eger 520 ezer forint körüli négyzetméterárat mutatott föl 2023-ban, ezzel azonban nincs az élbolyban, Debrecen a legdrágább Debrecen 686 ezer forinttal, majd Veszprém, Győr, Székesfehérvár és Szeged következik 618-656 ezer forinttal. A sort Salgótarján zárja 198 ezer forintos átlagértékkel.