A 2022. őszén tartott népszámlálás lakásokra vonatkozó adatai szerint Heves vármegyében az otthonok húsz és fél százaléka volt fölszerelve légkondicionáló berendezéssel. Közel 24 és fél ezer lakásban volt klímaberendezés a 118,8 ezer közül. Ennek megléte függ az anyagi helyzettől, de a település, illetve a lakóingatlan adottságaitól és állapotától is. Heves megye szegényebb vidékein értelemszerűen kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy részben, vagy egészben klimatizálják otthonukat, de a klíma meglétét befolyásolja, hogy az adott ingatlan például egy lakás egy tízemeletes társasházban, esetleg egy zöldövezeti lakás. Eltérés van a jobban melegedő síkvidéki és a valamelyest hűvösebb hegyvidéki települések között is, persze itt is függ minden az anyagi lehetőségektől.

Gyöngyösön az otthonok harmada klimatizált (Illusztráció)

Fotó: Belkina Margarita / Forrás: Shutterstock

A járások közül a Gyöngyösi a legjobban fölszerelt ebből a szempontból, az otthonok 26,7 százalékában működött légkondi, míg az Egriben 23 százalékos az ellátottság, a Hatvani járásban pedig 21,4 százalék. Minimális eltérés van a Hevesi és a Füzesabonyi járás között (15,7, illetve 15,6 százalék), míg a sor végén a Pétervásárai (6,1 százalék) és a Bélapátfalvai járás áll (5,2 százalék).

Az egyes települések között Gyöngyös vezet, a háztartások harmada (33,7 százaléka) rendelkezik légkondival, és 30-32 százalék között van Ostoros, Markaz és Gyöngyössolymos is. A sorban Gyöngyöshalász, Abasár, Hatvan, Eger, Andornaktálya, Egerszalók és Kerekharaszt következnek 25-30 százalék közötti aránnyal, éppen 25 százalék alatt marad Heves 24,9 százalékkal. A lista végén Szúcs és Terpes állt a népszámlálás idején, ahol egyetlen légkondicionáló berendezés sem működött a lakók bevallása alapján. Tarnaleleszen az otthonok 1,4 százalékában működött légkondicionáló, Bekölcén pedig a házak 1,8 százalékra rendelkezett ilyesmivel. Bátor, Tarnazsadány, Hevesaranyos, Nagyvisnyó, Ivád, Bodony, Mikófalva házainak 2,4-2,7százalékába szereltek légkondit. Mónosbél és Szentdomonkos esetében nem közölt adatot a KSH.

A megyei jogú városok között Eger a középmezőnyben található a maga 26,5 százalékával. A sor végén Salgótarján található (10,9 százalékos ellátottság), majd Sopron, illetve Miskolc 18 és 19,1 százalékkal, de Eger megelőzi Tatabányát, Nagykanizsát, Veszprémet, Sopront, Zalaegerszeget, Kaposvárt és Esztergomot is. Az alföldi nagyvárosokban nem ritka a negyven százalék környéki, vagy afölötti klimatizálás sem, Baja, Szolnok, Szeged is ebbe a kategóriába tartozik, illetve a budapesti agglomerációban lévő Érd is. A legtöbb háztartás, az otthonok 46,7 százaléka Szegeden légkondicionált, ebben a térségben a legnagyobb a forróság. Számos megyei jogú városban 32-38 százalék közötti a légkondis lakások aránya. Jellemző a magas ellátottság a nagyvárosok elővárosaiban, valamint a Balaton környékén.