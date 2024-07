A 2024-es nyári szezonális ellenőrzés-sorozatban a strandbüféket és a street foodokat is felkeresték az élelmiszerbiztonsági felügyelők. Az egész országban 346 vendéglátó létesítményt vizsgáltak. Az ellenőrzések vegyes eredményekkel zárultak: a szakemberek számos egységben találtak lejárt termékeket, továbbá a higiéniai feltételek, az alapanyagok tárolása és nyomonkövetése, valamint a dolgozók egészségügyi alkalmasságának igazolása kapcsán is merültek fel problémák. A hatóságok 48 esetben indítottak eljárást, a kiszabott bírságok értéke meghaladta a 3 millió forintot. Összesen 205 kilónyi élelmiszert vontak ki a forgalomból, 703 ezer forint értékben.

Hat strandbüfével szemben indult eljárás megyénkben (Illusztráció)

Fotó: Lady Joannie / Forrás: Shutterstock

Az ellenőrök a strandbüfék és a street food egységek 11,5 százalékánál tapasztaltak takarítatlanságot és a fertőtlenítő kézmosáshoz szükséges kellékek hiányát, valamint a vendéglátóhelyek tizedében problémát jelentett a készételek tárolása is. A hűtve tárolást több esetben nem tartották be, továbbá a készételek és az alapanyagok elkülönítését sem valósították meg. Jellemző volt, hogy a kisebb egységek nem rendelkeztek zöldség-előkészítővel, miközben tisztítatlan zöldségeket is felhasználtak.

Csaknem minden tizedik vendéglátóhelynél hiányzott a dolgozók egészségügyi könyve, azonban ezt az élelmiszer-vállalkozók rövid időn belül pótolták. A fertőtlenítő mosogatás hiánya az ellenőrzések 8,7 százalékánál jelentett problémát. A hatósági felügyelők több esetben (7 százalék) tapasztalták, hogy az alapanyagok nyomonkövetését nem biztosították, illetve lejárt minőségmegőrzési- és fogyaszthatósági idejű termékeket tároltak az egységekben.

Kedvező tapasztalat volt, hogy az allergénekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás megfelelőnek bizonyult. Az előírt HACCP dokumentációkat is vezetik az egységek, bár volt olyan vendéglátóhely, ahol nem a valóságnak megfelelő adatokat regisztráltak.

A Heves vármegyei élelmiszerbiztonsági felügyelők összesen 41 ellenőrzést végeztek a jelzett időszakban, tudtuk meg a Nébihtől. A strandbüfék ellenőrzései mind országosan, mind Heves vármegyében vegyes eredményekkel zárultak. A szakemberek több Heves vármegyei vendéglátó egységben tapasztaltak hiányosságokat. Egy esetben sajt helyett növényi terméket használtak a lángos forgalmazásánál, azonban erről a fogyasztókat nem tájékoztatták, ezenfelül pedig főleg higiéniai hiányosságokat rögzítettek az ellenőrök. A higiénikus kézmosás feltételeit nem biztosították, például hiányzott a papírtörlő és a kézfertőtlenítőszer. Egy helyiség beázott, ezért a vakolat pergett a plafonon az olajsütő felett, a berendezések szennyezettek voltak, és a szakosított tárolást sem valósították meg. Általánosságban elmondható, hogy a takarítás hatékonysága nem minden egységben volt megfelelő, közölte a Nébih.