A Városgondozási Zrt. Gyöngyös távfűtési üzletága, folytatva az előző évek fejlesztési törekvéseit, a finanszírozási lehetőségeihez mérten az idei évben is végez felújító beruházásokat, adta hírül szerdai közleményében a cég. Közlésük szerint a hatékonyabb működés elősegítésére az idei évben két jelentősebb fejlesztés történik.

– Ennek egyik állomása az Olimpia úti kazánházban, a meglévő kiépített hidraulikai rendszer működésének távolról történő vezérlése, figyelése, adatok gyűjtése, riportok készítése és mindezek képi megjelenítése webes felületen. Erről a műszaki megoldásról tudni kell, hogy több mint 20 éve a tárgyi kazánházban már üzemelt egy hasonló, az akkori kor műszaki színvonalának megfelelő rendszer, de mint minden, ez is elöregedett, és szükségessé vált a megújítása a jelen és az eljövendő időszak – legalább 10 év – kihívásainak figyelembe vételével. A most megépített felügyeleti hálózat kialakításánál figyelembe vettük a rugalmasságot és az optimális működés biztosítását.

Igyekeztünk olyan rendszert alkotni, amelyhez a későbbiekben könnyebben lehet hozzáilleszteni új technológiákat, berendezéseket, ami az eddig működő berendezésnél már nem volt megoldható.

Itt meg kell jegyezni, hogy a régi rendszer, az utóbbi másfél évben már nem volt működőképes, többek között az alkatrészellátás megszűnése, és a technológia elavultsága miatt. Az új rendszer kiépítésével minden ez idáig működő funkció továbbra is megvalósításra került, amelyek segítették a mindennapos munkánkat. Az adatok gyűjtésével, rendszerezésével ezután is pontos képet tudunk kapni a távfűtési hálózat működéséről, és az esetleges beavatkozások szükségességéről.

Újdonság, hogy a kazánok optimalizált folyamatvezérlést kaptak, amely azt jelenti, hogy az éppen szükséges hőmennyiség előállításához csak a megfelelő számú eszköz működik, és nem manuálisan kell ki-be kapcsolni, hanem mindez automatikusan történik.

Még újdonságként kell megemlíteni, hogy akár az ország másik részéről is rá lehet tekinteni a kazánház hőtermelést érintő paramétereire, és be is lehet avatkozni a folyamatokba – részletezi a közlemény.