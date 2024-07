A földforgalom kétharmadát a szántók tették ki. Tavaly a legdrágább ebben is Hajdú-Bihar vármegye volt, 3,37 millió forintos hektárárral, melyet jócskán lemaradva Pest, Békés és Győr-Moson-Sopron követnek 2,75–2,94 millió közötti átlaggal. A lista végén stabilan Nógrád vármegye áll 1,32 millió forinttal, s csak a szomszédot előzi meg Heves megye, 1,5 millió forintot el nem érő árszínvonallal. A szántóföldi átlagár tavaly hét vármegyében esett vissza, köztük Hevesben is, de nem olyan ütemben, mint az összes termőföldár.

A járásokat tekintve az Egri járás szántóinak átlagára az 1,9-2,3 millió forintos ársávba esett, a többi járásban nem érte el a másfél millió forintot, a Bélapátfalvi járásban pedig nem volt elég adás-vétel ahhoz, hogy hűen tükrözze az ottani árviszonyokat. A változást tekintve Bélapátfalván pozitív irányba mozdult a folyamat, Pétervására környékén 20 százalékot meghaladó volt az esés, az Egri és hevesi járásban pedig tíz százalék feletti volt az árcsökkenés. Mínuszba mentek az árak a Hatvani, Füzesabonyi és Gyöngyösi járásban is. Összességében a szántóterületek eladási ára Heves megyében csökkent legjobban a megyék közül, 15 százalékkal volt alacsonyabb a tavaly eladott szántóföldek értéke, mint a 2022-ben értékesítetteké. Művelési áganként nagy árkülönbségek adódtak, így az árszintet ez is befolyásolta. A Heves megyei csökkenés abból is adódhatott, hogy a szőlők, gyümölcsösök adás-vétele visszaesett.

A KSH legfrissebb adatai szerint az ország területéből 5,111 millió hektár a mezőgazdasági terület (nádas és halastó nélkül, illetve 2020-tól az erdőterületek sem részei az adatszolgáltatásnak). A termőföld-piac tavaly is látványosan szűkült. Az előzetes adatok alapján, a megelőző évi 40,8 ezerről – azzal időarányosan – 2023-ban 29,1 ezerre, mintegy 29 százalékkal csökkent az adásvételek száma. Heves megyében 69 százalékkal csökkent a tranzakciószám, ami a legrosszabb adat az országban. Ugyanakkor az adásvételekben érintett teljes földterület mérete csak 2,6 százalékkal csúszott vissza. 2023-ban nagyjából 36,8 ezer hektár termőföld cserélt tulajdonost adásvétel során, ebből Heves megye a sor végéről a harmadik 1100 hektárral, ami 35 százaléknál is nagyobb zuhanást jelent, ami a legmagasabb érték Zalával egyetemben. A szomszédos Jász-Nagykun-Szolnokban viszont nagy földterületek (3,8 ezer hektár) cseréltek gazdát és nagy is volt a növekedés.