Az elmúlt napokban enyhült a forróság, majd a kánikula átmeneti megszűnése e hét közepén várható, számottevő csapadék azonban csak kevés helyen valószínű a HungaroMet szerint. A felső fél méteres talajréteg nagy területen kritikusan száraz, a növények főként a fél méternél mélyebb rétegben találnak nedvességet, ami még az ősz és tél folyamán halmozódott föl. A déli és a keleti országrészben azonban vannak területek, ahol a felső egy méteres talajréteg nedvességtartalma sem éri el a 40 százalékot a növények számára hasznosítható víztartalom arányában.

Szomjas a föld: nőtt az aszályos terület Hevesben (Illusztráció)

Forrás: Németh András Péter/Szabad Föld

A nyári növényekre vonatkozó mezőgazdasági aszályhelyzet a Tisza-tó környékén, a Füzesabonyi és a Hevesi járásban közepes, az M3-as környékén enyhe, csak a megye északi, domb- és hegyvidéki részén nincs aszály jelenleg. A talaj nedvességtartalma csak közvetlenül a Tisza-tó mentén 57 százalékos, a síkvidéki részeken 30-42 százalék közötti, az északabbi területeken 50-60 százalékos a talaj felső fél méterében. A fél-egy méter közötti mélységben a hasznosítható víztartalom 55-64 százalék között van Heves vármegye területén.

A HungaroMet agrometeorológiai jelentése szerint a vegetáció, így ültetett növényeink is két-három héttel előrébb járnak a fejlődésben a szokásosnál. A búza aratása lassan befejeződik, erre a rendkívül fontos munkára az utolsó két hét száraz, meleg időjárása kedvező volt.

A napraforgó és a kukorica a virágzás vége felé jár, most igényelnék a legtöbb nedvességet, havi 100 milliméter eső lenne az ideális. Ezt azonban öntözés nélkül csak néhány nagyobb felhőszakadás által érintett foltban kapják meg az országban. Nagy területen már csak a mélyebb talajrétegekben találnak nedvességet az állományok. A hőség az aszállyal párosulva rendkívül kedvezőtlen, a virágzás időszakát is lerövidítette, és ez a termésátlagokban is meg fog mutatkozni. A fejlettség időben valamivel megelőzi a szokásos szintet, zöld tömegben egyelőre még nem látnak nagyon-nagy elmaradást a műholdak.

Mivel kevés a pára, ezáltal a gombás megbetegedések is kevés eséllyel alakulnak ki, közölték.