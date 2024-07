Tavasszal Bükön rendezett konferenciát a Közlekedéstudományi Egyesület, amelynek fő témája a hazai vasúti közlekedés volt. Az eseményen Kikina Artúr, a MÁV Zrt. pályaműködtetési és beruházási vezérigazgató-helyettese is bemutatott egy prezentációt az európai uniós támogatással megvalósult és tervezett vasúti beruházásokról és a 2014-2035 közötti időszakot öleli föl. A megvalósultak között felsorolják a Budapest és Hatvan közötti pálya- és állomásfelújítást is, míg jelenleg folyamatban nincs Heves vármegyei fejlesztés.

Megújulnak a Füzesabonytól Egerbe, Miskolcra és Hatvanba tartó vasútvonalak

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az előadásból kiderült, az EU döntően TEN-T vonalak átépítését finanszírozza, azonban a rendelkezésre álló forrás a meglévő TEN-T hálózat átépítését sem teszi lehetővé 30 év (a beruházás életciklusa) alatt. A hazai európai fővonal hálózat 2700 vonalkilométer, csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, ehhez az unióson kívül plusz hazai forrás is szükséges volna. Erős ciklikusság jellemzi a hazai felújítási munkákat, hiszen programozási ciklus váltásakor – hazai forrás hiányában – az előkészítés és a kivitelezés is lelassul, így a rendelkezésre álló idő harmada elveszik Az átépített infrastruktúra üzemeltetése problémás, új műszaki megoldásokra volna szükség a hatékonyság érdekében. Gond, hogy magasabb a költségszint, a hálózat egészére rendelkezésre álló fenntartási források döntő többségét az átépített vonalszakaszokon használják föl, szegmentáltak a projektek, a haszon csak lassan válik teljes mértékben elérhetővé, mert a pályafelújítás, a biztosítási rendszer kiépítése és a járműbeszerzés időben elcsúszik. Szintén problémát jelent, hogy mellékvonali fejlesztési forrás az uniótól nem áll rendelkezésre.

Több vasútvonal is megújul Hevesben

Az előkészített projektek között van Heves vármegyei, a Hatvan-Füzesabony fővonali szakasz vasúthatósági engedéllyel rendelkezik, ahogyan a kapcsolódó mellékvonalak egyes részei is, így a Hatvan-Jászberény, Vámosgyörk-Gyöngyös és a Füzesabony-Eger közötti vasútvonal is. Füzesabony és Miskolc között is szeretnék felújítani a 80-as vonalat, de az uniós projekt még nincs előkészítve, noha a beruházási listán szerepel. A hatósági engedéllyel rendelkező projektek rövid úton indíthatók a szakember szerint. A vezető kockázatként értékelte a Budapest-Keleti és Budapest-Nyugati pályaudvarokra bevezető szakaszok előkészítésének leállítását.