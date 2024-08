Heves vármegyében is véget ért az őszi vetésű növények aratása. Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves megyei szervezetének elnöke szerint a termés mennyisége a közepes és a jó között alakult. Az őszi búzát 38 ezer hektáron takarították be, s 5-6 tonna közötti termésátlagok születtek hektáronként. Gondok vannak azonban a felvásárlási árakkal, amelyek alacsonyak, és a kereslettel is, amely gyenge. A termés ötöde lett malmi minőségű, a többi takarmányként hasznosítható, azonban kevés az állat.

Rosszabb lett a búza minősége, mint amire számítottak

Forrás: Mészáros János/Új Néplap

- A csapadék mennyisége megfelelő volt, azonban az eloszlása nem, tavasszal folyamatosan esett az eső, a sár pedig megnehezítette a növényvédelmi munkákat. Tavasszal a növények fejlődése 2-3 héttel tartott előrébb a szokásosnál, akkor még bizakodni lehetett a jó terméseredményekben, aztán ez a bizalom elfogyott, a hirtelen jött forróság sem tett jót a növényeknek – mondta Szendrei László, aki szerint több gazdálkodónál az is hozzájárult a vártnál rosszabb termésminőséghez, hogy anyagi helyzetük kedvezőtlen volt, emiatt kénytelenek voltak kihagyni technológiai folyamatokat.