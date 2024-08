Augusztus utolsó hetét megelőző hét meleg, nagyrészt száraz időjárása tovább fokozta a július eleje óta tartó szárazságot hazánkban, írja a HungaroMet. Jelenleg az ország kétharmadán tapasztalható súlyos vagy nagyfokú aszály. Bár nyári kapás növényeink terméskilátásain már egy kiadós eső sem segítene, a repce lassan aktuálissá váló vetéséhez óriási szükség lenne a csapadékra. Számottevő mennyiségre azonban az előttünk álló egy hétben is csak kevés helyen van esély, a meleg, száraz idő folytatódik a nyár utolsó hetében is, elszórt záporok, zivatarok kedden és a hétvégén fordulhatnak elő.

Aszály sújtotta kukorica

Forrás: Mészáros János/Új Néplap

Ahogy a július, úgy az augusztus is mintegy 20-60 milliméterrel szárazabb volt a sokéves átlagnál – vármegyénkben csak a Kékesen volt 25 milliméteres elmaradás, a többi területen 40-50 milliméter csapadék hiányzott –, és bár júniusban még bőven volt eső, mostanra a 90 napos csapadékösszeg is nagy területen mutat 60 millimétert meghaladó hiányt az ilyenkor szokásos mennyiségekhez képest. Poroszlónál nyolc milliméter többlet volt, de a Mátrában 30 milliméter, a Bükkben 71 milliméter hibádzott, s a megye déli területen is volt hasonló mértékű elmaradás.